Susy Aquino muestra su versatilidad en el arte

Con más de 14 años inmersa en el mundo de la comunicación, Susy Aquino Gautreau ha mostrado su versatilidad en diferentes ámbitos del arte. Comunicar es su vocación, por lo que, dice, no se imagina dedicada a otra cosa. Aquino entiende que “hay un gran poder en conectar con la gente a través de la palabra, es un regalo del cual no se sabe el impacto que tienen en el público y cuya influencia hay que cuidar, atesorar y respetar”. Sus dotes actorales los manifestó una vez más con su participación en la recién finalizada obra “7 Mujeres”, la cual se escenificó durante siete funciones a casa llena en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. En esta producción interpretó a Sol.



“La respuesta del público me causó gran alegría. Las palabras de cada una de las personas que me manifestaron su agrado por el desempeño de mi papel y la crítica que reseñó favorablemente mi participación son la muestra de que el esfuerzo individual y el trabajo en equipo rindieron sus frutos. Tener 7 funciones a casa llena, incluyendo sillas extras en una sala tan distinguida como la Ravelo del Teatro Nacional, es todo un éxito para cualquier producción”, sostuvo.



Después del éxito de la obra “7 Mujeres”, Susy Aquino Gautreau ha decidido que es momento de seguir preparándose, escribiendo y organizando los nuevos proyectos que pretende presentar el próximo año. Actualmente se desempeña como presentadora de la primera emisión de Supernoticias, en Supercanal 33, participa en el programa “El Tribunal de la Tarde”, por Coral, canales 8 y 39, además trabaja en una institución estatal como subdirectora de comunicaciones y maestra de ceremonias.