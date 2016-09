LOS ÁNGELES (AP) — "Blair Witch", "Bridget Jones's Baby" y "Snowden" no pudieron hacer que "Sully" descendiera del primer lugar en las taquillas el fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.

La dramatización de Warner Bros. sobre el llamado Milagro en el Hudson —dirigida por Clint Eastwood y estelarizada por Tom Hanks en el papel del capitán Chesley "Sully" Sullenberger— permaneció en la cúspide de ingresos por segunda semana con 22 millones de dólares, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.

La cinta versa sobre el aterrizaje de emergencia que Sullenberger efectuó en 2009 con el avión del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson y la posterior pesquisa sobre esos hechos a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Los tres nuevos estrenos no alcanzaron las alturas de la recaudación de "Sully" de 70,5 millones de dólares en dos semanas.

La nueva versión de Lionsgate de la cinta de horror "Blair Witch" acaparó 9,7 millones de dólares y ocupó el segundo lugar en boletos vendidos, mientras que la comedia "Bridget Jones's Baby", realizada por Working Tittle Films y protagonizada por Renee Zellweger, se llevó 8,2 millones.

"Solemos creer que sólo porque algo tenga un nombre reconocido será automáticamente un éxito con el auditorio, pero no siempre es el caso", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para la firma especializada en seguimiento de taquillas comScore.

"Snowden", de Open Road Films, en la que Joseph Gordon-Levitt interpreta a Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), se estrenó en el número 4 con ocho millones. Es el estreno de menor aceptación en la carrera del director Oliver Stone.

A continuación presentamos las 10 películas con las mayores captaciones en taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cantidades definitivas serán anunciadas el lunes.

1. "Sully", 22 millones de dólares

2. "Blair Witch", 9,7

3. "Bridget Jones's Baby", 8,2

4. "Snowden", 8

5. "Don't Breathe", 5,6

6. "When the Bough Breaks", 5,5

7. "Suicide Squad", 4,7

8. "The Wild Life", 2,7

9. "Kubo and the Two Strings", 2,5

10. "Pete's Dragon", 2