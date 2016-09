Aprobado diluido documento de ONU sobre migración

UNITED NATIONS— Líderes de todo el mundo aprobaron el lunes un documento diluido sobre refugiados y migraciones que las Naciones Unidas describen como un hito en los esfuerzos por ofrecer una respuesta más coordinada y humana a la crisis actual, pero que tiene numerosos críticos que piensan que no va demasiado lejos.

El documento, que no es de cumplimiento obligatorio, no cayó bien entre muchos países molestos porque se hizo a un lado una propuesta inicial que pedía que las naciones accediesen a reubicar al 10% de los refugiados de todo el mundo. También se descartó una propuesta por la cual se estipulaba que no se puede detener a menores. A pedido de Estados Unidos y otros países, dice que en lo posible no hay que arrestar menores.

La suerte de 65,3 millones de desplazados que hay en el mundo acaparó los reflectores en la primera Cumbre sobre Movimientos de Refugiados y Migración que organiza la ONU.

Defensores de los derechos de migrantes y refugiados dicen que el documento se queda corto, mientras que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon lo considera un "hito en nuestros esfuerzos colectivos por resolver los desafíos asociados con la movilidad humana".

En el mundo hay unos 21,3 millones de refugiados, 3,2 millones de personas que buscan asilo y 40,8 millones de migrantes, según la Agencia de Refugiados de la ONU.

El subdirector de la agrupación defensora de los derechos humanos Human Rights Watch dijo que la comunidad internacional tienen mucho trabajo por delante.

"Diría que si medimos este documento en relación con lo que tenemos en juego, sin duda que se queda corto. Enfrentamos una crisis de proporciones históricas y la respuesta no es histórica", señaló Bolopion. Agregó que muchos países están empezando a rechazar a los refugiados en violación de las leyes internacionales.

"¿Está el documento a la altura de las circunstancias? No, indudablemente que no. ¿Quiere decir esto que la cumbre no tiene sentido? No, porque es precisamente en momentos como este que necesitas reagruparte", sostuvo Bolopion.

El secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty dijo en comunicado que la primera cumbre sobre grandes movimientos de refugiados y migrantes "fue saboteada por estados que actuaron en beneficio propio, dejando a millones de refugiados en situaciones comprometidas en todo el mundo, al borde de un precipicio".

Ban Ki-moon, por su parte, comentó que está al tanto de las críticas y dio a entender que esto es lo mejor que se pudo conseguir por ahora. Resaltó que no es fácil lograr el acuerdo de 193 naciones y agregó que esperaba que pronto se superasen algunas diferencias y se adoptasen "un lenguaje y un compromiso mucho más fuertes, y que se reincorporen algunos elementos" de la propuesta original que fueron descartados.

El acuerdo trata de fijar normas comunes para el trato de los refugiados y alienta su reubicación. También exhorta a combatir la xenofobia.

El alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU Zeid Ra'ad al-Hussein dijo que la xenofobia es uno de los principales causantes de que la respuesta internacional no sea la adecuada.

"Hay demasiados países en los que elementos racistas que tratan de llegar al poder, o mantenerse, apelan a los prejuicios y el engaño, a expensas de los más vulnerables", manifestó.

En la actualidad hay 65,3 millones de desplazados en todo el mundo, más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial

Es posible que en una conferencia convocada por el presidente estadounidense Barack Obama a llevarse a cabo el martes se registren progresos en este tema. Se espera que varias decenas de países asuman compromisos concretos. El gobierno de Obama plantea que se debe aumentar la ayuda humanitaria en 3.000 millones de dólares, reubicar el doble de personas y ofrecer mayor acceso a la educación y a trabajo.