Capturan a inmigrante buscado tras explosiones en EEUU

LINDEN, New Jersey, EE.UU. — Un inmigrante afgano que era buscado para ser interrogado en relación con las explosiones que sacudieron un vecindario de Nueva York y una ciudad costera de New Jersey fue detenido el lunes después de que resultara herido en un tiroteo con la policía, que inició cuando fue descubierto durmiendo a la entrada de un bar, indicaron las autoridades.

Ahmad Khan Rahami, de 28 años de edad, ingresó a cirugía tras recibir un impacto de bala en la pierna durante el tiroteo ocurrido tras un fin de semana de miedo y terror en Nueva York y otras partes del país. Dos agentes también resultaron lesionados, aunque se cree que sus heridas no son graves.

La detención se produjo apenas horas después que la policía emitió un boletín con una foto de Rahami. El hombre se naturalizó estadounidense y vivía con su familia en Elizabeth, New Jersey, encima de un restaurante de pollo frito propiedad de su padre.

El fiscal federal en jefe de Nueva York, Preet Bharara, dijo que las autoridades de New Jersey posiblemente presenten cargos contra Rahami por el tiroteo contra los oficiales, mientras que las autoridades federales sopesan sus propias acusaciones.

"Tenemos todos los motivos para creer que fue un acto terrorista", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tras la captura del sospechoso.

El sábado por la noche, una bomba hecha con una olla de cocina a presión, similar a la utilizada en el atentado del Maratón de Boston, explotó en el vecindario Chelsea de la ciudad de Nueva York, dejando a 29 personas heridas, aunque ninguna de gravedad. Un dispositivo similar fue encontrado a unas cuadras de distancia.

Previamente ese mismo día, una bomba de fabricación casera detonó en Seaside Park, New Jersey, antes de una carrera a beneficio de los Marines. Nadie resultó lesionado.

Posteriormente la noche del domingo, se descubrieron cinco dispositivos explosivos en un basurero de la estación del tren de Elizabeth. Los investigadores afirman que están recabando evidencia de dichos artefactos y al momento no los han relacionado de manera pública con Rahami.

Con el arresto de Rahami, las autoridades afirman que no hay indicios de más bombas o sospechosos que encontrar, aunque advirtieron que aún intentan entender las conexiones de Rahami. Aún no se esclarece su motivo, señaló el comisionado de la policía de Nueva York, James O'Neill.

William Sweeney Jr., el director asistente del FBI en Nueva York, dijo que no existen indicios de que Rahami estuviera en la mira de las agencias de la ley al momento de los ataques.

Respecto a la manera en que los investigadores se centraron en Rahami, tres funcionarios de la ley señalaron que entre las pistas se incluye una huella dactilar levantada de uno de los sitios en Nueva York y un video de vigilancia "en contra de cualquier duda" en la escena de estallido, que ayudaron a identificar al sospechoso. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no contaban con autorización para discutir el caso.

Cinco personas fueron detenidas la noche del domingo en un vehículo relacionado con Rahami y fueron interrogados y liberados, comentó Sweeney, quien se negó a decir si esas personas podrían enfrentar cargos. Los funcionarios de la ley indicaron que al menos un familiar de Rahami viajaba en el auto, que aparentemente se dirigía al aeropuerto Kennedy en Nueva York, procedente de New Jersey.

El alcalde de Linden, Derek Armstead dijo el lunes que un dueño de un bar reportó a una persona dormida en la entrada del lugar. Un agente fue enviado a investigar y reconoció al sujeto como Rahami, informaron el alcalde y la policía.

Rahami sacó un arma y le disparó en el torso al agente, que vestía un chaleco antibalas, y más policías se unieron al intercambio de fuego a lo largo de la calle, en el que eventualmente Rahami fue detenido, detalló el capitán de policía James Sarnicki.