Chino y Nacho, una noche romántica pero brutal

Hace seis años, Chino y Nacho llegaron a República Dominicana con el éxito “Mi niña bonita” a Hard Rock Café entonces ubicado en la Zona Colonial.



A la presentación asistieron algunas cien personas, recordó chino la noche del viernes.



Diez años después, el dúo venezolano no pudo contener la emoción que les provocó ver el lugar, ahora en Blue Mall, abarrotado de una manera que se podría decir que les quedó pequeño. Y es que más allá de sus letras, fusiones tropicales y la simpatía que proyectan, Jesús Miranda y Miguel Mendoza, tienen una ventaja y es que atraen desde los más pequeños hasta los más adultos.



Pasadas las 11:20, los artistas entraron rápidamente, acompañados de la familia completa de Nacho. Al pie de la tarima en el extremo izquierdo, una niña venezolana de aproximadamente 7 años miraba ansiosa a todos lados y a pocos pasos de ella, un dominicano de no más de seis años los aclamaba subido en los hombros de una señora y al mirar al balcón del lugar donde la multitud apenas podía moverse, se visualizaban personas de todas las nacionalidades, padres, hijos y hasta abuelos que bailaron la mayoría de las 15 canciones que interpretaron.



“Tu angelito”, “Lo que no sabes tú”, “Tartamudeo”, “Poeta”, “Dame un besito”, “Regálame un muack”, “Mi chica ideal”, “Materialista”, “Tú me quemas” y “Me voy enamorando” formaron parte del repertorio que fueron revelando entre selfies, movimientos de cadera, picardía y energía.



“Gracias a República Dominicana por mostrarnos lo mejor de ustedes, el merengue. Es un placer estar con ustedes esta noche; somos románticos pero le metemos brutal”, dijo Nacho en una de sus intervenciones durante la presentación que forma parte de su tour “Radio Universo”.



Los venezolanos recibieron pancartas de la fanaticada, Chino permitió a una de ellas secarle el sudor del abdomen con una toalla que él mismo le entregó, Nacho regaló una de sus coloridas gorras a una pequeña que estaba cerca del escenario a la cual,además, subió al escenario y pidió le hicieran una fotografía.



Al finalizar el concierto con la canción que interpretan junto a Daddy Yankee, “Andas en mi cabeza”, los colombianos se quedaron en el escenario desde donde saludaron y se hicieron fotografías con algunas fanáticas que lograron acceder a la tarima.



A Chino y Nacho los acompañan en su gira la orquesta venezolana Guaco quienes amenizaron el lugar a ritmo de gaita zuliana, salsa y pop latino. “¡Muchas gracias Guaqueros en República Dominicana! Anoche fue pura felicidad junto a ustedes en concierto”, expresaron a través de su cuenta de Instagram.l muriel soriano



Puntos a mejorar para próximos conciertos



El lugar estaba abarrotado por lo que el calor era casi insoportable y el comprar agua aún más. Pero lo que sí representó un problema fue la falla del sonido puesto que no se lograba entender lo que los cantantes decían. Las primeras canciones fueron coreadas de principio a fin por la audiencia lo que hizo que el fallo técnico fuese imperceptible momentáneamente.