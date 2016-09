LOS ANGELES (AP) — "Game of Thrones" conquistó el reino de los Emmy el domingo, cuando se coronó como mejor serie de drama por segundo año consecutivo y se convirtió en la serie de TV en horario estelar más galardonada, en una noche de sorpresas y agudos comentarios políticos.

"Veep" volvió a alzarse con el premio a la mejor serie de comedia y su estrella, Julia-Louis Dreyfus, rompió un récord al ganar su sexto Emmy a mejor actriz cómica. Jeffrey Tambor recibió su segundo trofeo como mejor actor de comedia por "Transparent".

Pero los máximos premios de actuación dramática no fueron nada predecibles: Rami Malek de "Mr. Robot" y Tatiana Maslany de "Orphan Black" resultaron ganadores, ambos entre una fuerte competencia.

"Ay, Dios mío. Por favor díganme que ustedes también están viendo esto", dijo un atónito Malek, quien interpreta a un ingeniero con problemas emocionales atrapado en una peligrosa conspiración de piratería cibernética.

"Games of Thrones", la saga de fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin, recibió 12 galardones el domingo y la ceremonia de premios técnicos la semana pasada para un total de 38, superando a "Frasier" como la serie con más Emmys en la historia.

Los Emmy fueron más hábiles que los Oscar al reconocer y honrar la diversidad en Hollywood con trofeos a actores de minorías y artistas detrás de las cámaras que incluyeron a los guionistas Aziz Ansari y Alan Yang de "Master of None".

Pero Viola Davis de "How to Get Away with Murder" no logró repetir su victoria como actriz de drama tras haber sido en 2015 la primera mujer de color en recibirlo.

Louis-Dreyfus usó su victoria para criticar al candidato presidencial republicano Donald Trump en una ceremonia que estuvo llena de comentarios sobre las elecciones.

Jeffrey Tambor conquistó su segundo trofeo consecutivo a mejor actor en una serie de comedia por "Transparent", e hizo un llamado a Hollywood a hacer de él el último actor no transgénero en interpretar a uno.

Louis-Dreyfus, conmocionada, terminó su discurso dedicando el honor a su padre, quien dijo que murió el viernes. Antes de eso, se pronunció sobre la campaña de Trump.

"También me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme personalmente por el clima político actual", dijo. "Creo que 'Veep' ha derribado el muro entre la comedia y la política. Nuestro programa empezó como una sátira política pero ahora parece más un documental aleccionador".

Prometió "reconstruir ese muro y hacer que México pague por él".

La actriz ha ganado cinco Emmys por "Veep" y uno por "The New Adventures of Old Christine". Superó la marca que compartía con Candice Bergen y Mary Tyler Moore.

Maggie Smith fue honrada mejor actriz de reparto en una serie de drama por la temporada final de "Downton Abbey". Fue su tercer galardón por su papel de viuda formidable. Como ya es una costumbre, no asistió a la ceremonia. Kimmel dijo en broma que los Emmy no le enviarían por correo su trofeo sino que tendría que ir ella a buscarlo en la oficina de objetos perdidos del Teatro Microsoft.

Ben Mendelsohn, quien tampoco estuvo presente, ganó como mejor actor de reparto en una serie de drama por "Bloodline".

John Oliver se llevó el premio al mejor programa de tertulia de variedades por "Last Week Tonight with John Oliver", superando a contrincantes que incluían a Jerry Seinfeld y el anfitrión Jimmy Kimmel — quien recibió consuelo punzante en el escenario de Matt Damon, su antiguo enemigo ficticio. Su pérdida "tiene mucho sentido", dijo Damon.

"The People v. O.J. Simpson" se alzó con cinco premios el domingo.

La versión dramatizada del juicio al astro del fútbol estadounidense fue honrada como mejor serie limitada y guion, y le mereció premios a sus astros Courtney B. Vance, Sterling K. Brown y Sarah Paulson.

"Obama para afuera, Hillary para adentro", dijo Vance al terminar su discurso de aceptación.

Regina King obtuvo el premio a la mejor actriz de reparto en una serie limitada por "American Crime", su segundo trofeo por el programa.

Louie Anderson fue honrado con el premio al mejor actor en una serie de comedia por su interpretación de una madre amorosa pero dura en "Baskets".

"¡Mamá, lo logramos!", gritó Anderson al dedicar el trofeo a su madre, Ora Zella Anderson. "No siempre he sido un buen hombre pero interpreta una gran mujer".

Kate McKinnon, miembro del elenco de "Saturday Night Live", ganó el premio a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia por, oficialmente, interpretar varios personajes. Pero supo a quién darle crédito.

"Gracias, Ellen DeGeneres, gracias, Hillary Clinton", dijo, nombrado a dos de las personas famosas a las que ha caricaturizado en el programa.

La candidata presidencial demócrata respondió rápidamente con un tuit: "Felicidades por tu Emmy, Kate! Yo también te admiro mucho".

La velada comenzó con un tono político. En un clip de video, Kimmel intenta llegar a la ceremonia y se encuentra con el excandidato republicano a la presidencia Jeb Bush conduciendo una limosina.

"¿Sabías que puedes ganar 12 dólares por hora trabajando para Uber?", le dice Bush, sonriendo. Le aconsejó a Kimmel que "si uno hace una campaña positiva, los votantes terminan por tomar la decisión correcta". Luego le dijo bruscamente que era un chiste.

En su monólogo de apertura, el anfitrión dijo que responsabilizaba al productor de "Celebrity Apprentice" Mark Burnett por el "fenómeno de Donald Trump".

En un intento de chiste que no resultó muy gracioso, el anunciante de la ceremonia indicó que Bill Cosby subiría al escenario. Tras un incómodo silencio, Kimmel dijo que era una broma. El astro de la TV, acusado de abuso sexual, no estaba invitado.

Un par de cambios clave implementados por la academia afectaron los resultados en las 27 categorías premiadas el domingo. La academia revisó cómo se emiten y cuentan los votos y pasó, de una lista con un sistema de puntos, a permitir que los votantes simplemente manquen su elección principal. Esto redujo el proceso de selección y quizá afectó a los ganadores anteriores que lograron obtener suficientes votos de segundo lugar para superar a la competencia.

Otro cambio, implementado el año pasado, es que la votación se expandió más allá de los paneles de expertos por rubro para permitir que más, o incluso todos los miembros de la academia, con más de 20.000 integrantes, puedan votar.

___

En Internet:

http://www.emmys.org