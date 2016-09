PN vincula a John Percival en asalto a blindado de Bella Vista Mall

19/09/2016 12:00 AM - Sandra Guzmán

El teniente retirado del Ejército John Percival está siendo vinculado al asalto perpetrado la semana pasada contra un camión de valores frente a Bella Vista Mall que dejó un seguridad muerto y otro herido.



A través de un oficio de la Dirección General de la Policía Nacional se solicitó a la Dirección General de Migración que coloque controles migratorios en los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos contra John Emilio Percival Matos, quien es hijo del general retirado Rafael Percival, y contra Brayan Peter Féliz Paulino, “por ser señalados como los autores del asalto al camión de valores en la plaza Bella Vista Mall”.



La Policía dijo que ya emitió órdenes de arresto contra los imputados.

El comunicado, con atención a la Interpol Santo Domingo y marcado con el número 0694, señala que tiene como objetivo que “al estos intentar salir o entrar al país, sean arrestados y tan pronto sea posible ponerse en contacto con miembros de esta Oficina Central Nacional de servicio en el lugar donde fuere aprenhendido o con el suscrito”.



En conversación telefónica con elCaribe, el general retirado Pervical Peña dijo estar enterado de la acusación contra su hijo, pero aclaró que no podía hablar “porque me acabo de enterar y me pondré en contacto con mi abogado”.



John Emilio Percival Matos fue dado de baja del Ejército de la República Dominicana el 17 de noviembre de 2011 luego de ser acusado del robo de una aeronave en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, ubicado en El Higüero. Por el caso fue descargado.



El miércoles pasado, a las 7:00 de la noche, aproximadamente, dos hombres portando armas de alto calibre asaltaron un camión de valores de la empresa G4S y durante la operación mataron al guardia de seguridad Bienvenido García e hirieron a su compañero Yeuris Cuevas. Se presume que uno de los asaltantes simuló que era músico y portaba un estuche de guitarra en las manos.