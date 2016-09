Agrupación Camila lista para volver a RD

Cinco años han pasado desde que la agrupación mexicana Camila se presentó en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, escenario que pisarán de nuevo este 24 de septiembre, pero esta vez convertida en un dúo. Además de romper con la ausencia en el escenario dominicano, esa noche tiene un toque especial para Pablo Hurtado y Mario Domm, y es el hecho de cantar en el mismo escenario del cantautor Ricardo Montaner. Sin embargo, las posibilidades de un junte son casi nulas puesto que los intérpretes de “Mientes” arribarán a Santo Domingo el mismo día del concierto, ya que estarán en Puerto Rico el viernes 23.



“Cuando me lo dijeron me dio mucho gusto porque es alguien que también está en la línea romántica, a quien yo crecí escuchando, un artista con éxitos increíbles y unan gran trayectoria”, dijo Pablo Hurtado en una entrevista telefónica con elCaribe. “No nos gusta llegar al escenario a presentar algo que no está ensayado y no sé si haya oportunidad de preparar algo, aunque eso estaría padrísimo, pero por el momento no tenemos un dueto planeado”, agregó.



El co-productor, compositor y arreglista, explicó que la presentación de la gira Elypse en el país constituye una de las últimas del proyecto que emprendieron hace dos años y que culminará con una tercera participación en Viña del Mar 2017. Su repertorio está compuesto por los temas que dan vida a su tercer álbum y los conocidos de las producciones “Todo cambió” y “Dejarte de amar”.

“Tenemos una escenografía muy buena, nos acompañan unos músicos increíbles, tres coristas, un baterista alemán, un bajista austríaco y hemos cuidado mucho el orden de las canciones para que la gente pueda llevarse una buena experiencia. Estamos muy contentos de regresar y queremos que lo noten”, dijo Hurtado.



Además de la gira, Camila presentó recientemente una colaboración con Marco Antonio Solís, “La vida entera”, y ya trabaja para un nuevo álbum. Según dijo, se encuentran en el proceso de grabar cuatro nuevos sencillos, componiendo y trabajando en una nueva fórmula ya que les gusta que cada disco tenga personalidad y matices propios como es el caso de Elypse, el cual entienden es más profundo en letras y arreglos, además de que en este grabaron por primera vez con una orquesta completa en Londres. Por el momento, no han confirmado nuevas colaboraciones.



Pablo y Mario no han considerado la idea de separarse. “Siempre ha habido esa libertad de cada uno hacer cosas por separado, no hemos pensado en una separación porque nos gusta trabajar juntos y creemos que somos un buen equipo”, explicó.

Samo y Camila mantienen buena relación

Hasta el 2013, el grupo Camila estuvo integrado por Mario, Pablo y Samo, este último se separó para perseguir sus sueños como solista. Según Pablo Hurtado, realizar este tercer disco y gira sin él representó un gran reto para la agrupación, que, sin embargo, les ha dado buenos resultados. “Desde la separación no hemos tenido mucha cercanía, cada quien ha estado haciendo lo suyo, pero hay una buena relación. Por el momento no hemos considerado hacer nada juntos”, declaró.