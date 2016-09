Álvarez se lesiona pulgar; no peleará más este año

20/09/2016 12:00 AM - Agencia AP

Saúl “Canelo” Álvarez no podrá pelear en lo que resta del año tras sufrir una lesión en la mano derecha en la pelea que el mexicano ganó el sábado por nocaut ante Liam Smith para conquistar el título junior mediano de la OMB. Alvarez sufrió una fractura por arrancamiento en el dedo pulgar, pero no precisará de una cirugía informó el lunes su empresa promotora Golden Boy.



El mexicano de 26 años noqueó a Smith en el noveno asalto de su pelea, realizada el sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.



Según Golden Boy, Álvarez fue examinado por el doctor Pedro Jaime Lomelí.

“La mano de Canelo estará inmovilizada por las próximas seis semanas, y no podrá pelear otra vez en 2016”, recalcó la promotora.



La expectativa es que Álvarez suba a la división de los medianos para enfrentarse con el kazajo Gennady Golovkin, el actual campeón de la AMB, CMB y FIB, en la que sería la pelea más atractiva del momento.