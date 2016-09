Capturan a inmigrante por explosiones

LINDEN, New Jersey. Un inmigrante afgano que era buscado para ser interrogado en relación con las explosiones que sacudieron un vecindario de Nueva York y una ciudad costera de New Jersey fue detenido el lunes después de un tiroteo con la policía, luego de que fuera descubierto durmiendo a la entrada de un bar.



Ahmad Khan Rahami, de 28 años de edad, parecía consciente y estaba vendado del brazo derecho, el cual sangraba, mientras era subido a una ambulancia en Linden. Dos agentes resultaron heridos durante el tiroteo, pero se cree que no sufrieron lesiones graves, de acuerdo a las autoridades.



La detención se produjo apenas horas después que la policía emitió un boletín con una foto de Rahami. El hombre tiene la ciudadanía estadounidense y vivía con su familia en Elizabeth, New Jersey, encima de un restaurante de pollo frito propiedad de su padre.



El alcalde de Linden, Derek Armstead dijo el lunes, que un dueño de un bar reportó a una persona dormida en la entrada del lugar. Un agente fue enviado a investigar y reconoció al sujeto como Rahami, informaron el alcalde y la policía.



Rahami sacó un arma y le disparó en el torso al agente, que vestía un chaleco antibalas, y más policías se unieron al intercambio de fuego a lo largo de la calle, en el que eventualmente Rahami fue detenido, detalló el capitán de policía James Sarnicki. La policía no reveló como se centraron en Rahami como persona de interés en los estallidos, pero se sabe que analizaban videos de vigilancia y examinaban fragmentos de las bombas para obtener evidencia.



Al mismo tiempo, cinco personas fueron detenidas en un vehículo la noche del domingo y estaban siendo interrogadas por el FBI, informaron las autoridades.



El tiroteo ocurrió luego de un fin de semana de terror y miedo en Nueva York y New Jersey, y las autoridades indicaron que los estallidos cada vez lucen más como un acto de terrorismo con conexiones extranjeras. Citando al FBI, la policía estatal de New Jersey señaló el lunes que los incidentes de Chelsea y Seaside Park, New Jersey, están relacionados.