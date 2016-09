Emmy: “Game Of Thrones” y “Veep” son las mejores series

“Game of Thrones” conquistó el reino de los Emmy el domingo, cuando se coronó como mejor serie de drama por segundo año consecutivo y se convirtió en la serie de TV en horario estelar más galardonada. En una noche de sorpresas y agudos comentarios políticos, “Veep” volvió a alzarse con el premio a la mejor serie de comedia, y su estrella, Julia-Louis Dreyfus, rompió un récord al ganar su sexto Emmy a mejor actriz cómica. Jeffrey Tambor recibió su segundo trofeo como mejor actor de comedia por “Transparent”. Pero los máximos premios de actuación dramática no fueron nada predecibles: Rami Malek de “Mr. Robot” y Tatiana Maslany de “Orphan Black” resultaron ganadores, ambos entre una fuerte competencia.



“Ay, Dios mío. Por favor díganme que ustedes también están viendo esto”, dijo un atónito Malek, quien interpreta a un ingeniero con problemas emocionales atrapado en una peligrosa conspiración de piratería cibernética. “Games of Thrones”, la saga de fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin, recibió 12 galardones el domingo y la ceremonia de premios técnicos la semana pasada para un total de 38, superando a “Frasier” como la serie con más Emmys en la historia. Los Emmy fueron más hábiles que los Oscar al reconocer y honrar la diversidad en Hollywood con trofeos a actores de minorías y artistas detrás de las cámaras que incluyeron a los guionistas Aziz Ansari y Alan Yang de “Master of None”. Pero Viola Davis de “How to Get Away with Murder” no logró repetir su victoria como actriz de drama tras haber sido en 2015 la primera mujer de color en recibirlo.



Louis-Dreyfus usó su victoria para criticar al candidato presidencial republicano Donald Trump, en una ceremonia que estuvo llena de comentarios sobre las elecciones.