Hanley: “Esto es como uno termina”

Fenway Park, Boston.- Hace unos años un Ramírez se apoderó de la ciudad de Boston junto con David Ortiz. Varios años después, Big Papi sigue y ahora observa como otro jugador con el mismo apellido monta un espectáculo ofensivo: se llama Hanley. Nadie ha estado más caliente que él en todo el béisbol en los últimos días. Al igual que Manny, este Ramírez siempre ha confiado en su talento y a diferencia de quien fuera su mentor, no tiene temor en expresarlo.



“Esto es como uno termina, no como comienza”, dijo Hanley a elCaribe en su casillero del viejo Fenway Park de Boston. “Lo importante es decir presente en estos momentos en los que cada partido cuenta porque uno está metido en la pelea para la postemporada. La meta aquí es ganar. Todos queremos un anillo”, agregó Hanley, quien ayer fue elegido cojugador de la semana de la Liga Americana.



Ramírez firmó con Boston en 2015 por cuatro campañas y 88 millones de dólares. El primer año de ese pacto fue de pobre rendimiento para el nativo de Samaná, cuya línea ofensiva fue de un promedio de .249 con 19 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas.



En la actual estación, las cosas no iniciaron de la mejor manera para el exparacorto y antesalista, que ahora defiende la inicial y es designado ocasional con los Medias Rojas. Las críticas llovieron desde 2015 hasta que las aplacó con sus logros recientes y de nuevo ha conquistado los corazones de la grey bostoniana.



“No le hago caso a críticas ni a nada negativo. Soy un guerrero y tengo la mente fuerte. Le pongo atención a lo que me dicen en mi familia. Lo demás lo dejo pasar. Este juego es más mental que físico”, aclaró el bateador derecho, que antes del partido de ayer compilaba average de .294 con 28 vuelacercas y 106 remolcadas. Por segunda ocasión en su carrera cruza del centenar de empujadas (106 en 2009 con los Marlins de la Florida) y en una oportunidad ha dado 30 jonrones (33 en 2008 también con Florida).



Algo importante en su éxito es que ha evitado la lista de lesionados. “Gracias a Dios este año la salud me ha acompañado. No he tenido esos problemas de otros años y ahí están los números”.

Cojugador de la semana de la Liga Americana

Un despliegue de poder le dio a Hanley Ramírez, y al jardinero de Oakland, Khris Davis, el premio compartido al Jugador de la Semana en la Liga Americana. Ambos pegaron cinco jonrones y empujaron entre ellos un total de 25 carreras. Hanley dio cuatro jonrones en la serie de cuatro juegos contra los Yanquis, empatando un récord del equipo en poder de Manny Ramírez desde 2006. Las nueve empujadas de Hanley son la mayor cantidad para un jugador de Boston ante los Yankees desde el mismo Manny en aquella serie del 2006.