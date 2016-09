Peña: “mestizaje, futuro de humanidad”

20/09/2016 12:00 AM - AP

Naciones Unidas. “El mestizaje es el futuro de la humanidad”, afirmó el lunes el presidente de México Enrique Peña Nieto en las Naciones Unidas Peña Nieto fue uno de varios presidentes latinoamericanos que intervinieron en la primera Cumbre de Refugiados y Migrantes, quienes aseveraron que las migraciones y los refugiados no son problemas individuales de los países, sino algo que debe abordar la comunidad internacional en su conjunto. El mensaje común de los mandatarios y cancilleres de la región fue que el objetivo debe ser tratar dignamente a esas poblaciones y buscar formas de resolver las condiciones socioeconómicas y políticas que generan esos desplazamientos.



El mandatario mexicano fue más allá, y sostuvo que las migraciones son un fenómeno histórico que ha hecho progresar a la humanidad.



Peña Nieto, quien hace poco estuvo en el ojo de una tormenta por haber invitado al palacio presidencial a Donald Trump, el candidato republicano que tiene posturas radicales contra la inmigración ilegal y ha tildado a los mexicanos de delincuentes y violadores, sostuvo que “los migrantes simbolizan la fuerza que ha hecho avanzar a la humanidad”.



“Las grandes migraciones han llevado al género humano a los distintos rincones de la Tierra en todas las épocas de la historia”, agregó. “Con las migraciones han viajado las tradiciones y las ideas, los conocimientos y los adelantos tecnológicos, los valores y las aspiraciones”. Dijo que “la historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas. No las hay naturales y tampoco artificiales. Para cada río ha habido siempre un puente, para cada obstáculo ha habido siempre un camino”. Destacó que México es “un país que es origen, tránsito, destino y retorno de personas” en alusión a las estadísticas que afirman que en la actualidad son más los mexicanos que regresan de EE.UU. que los que ingresan ilegalmente a ese país.

Temer garantizará derechos a refugiados

El presidente brasileño Michel Temer, en tanto, señaló que su país está a punto de aprobar leyes que facilitan la inmigración, cuyo objetivo es “garantizar sus derechos y no criminalizarlos”.



Por primera vez Temer dijo que Brasil ha recibido 95,000 refugiados. Hasta ahora hablaba sólo de menos de 10,000 y no incluía a 85,000 haitianos.