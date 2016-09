Acusado de violar 9 niñas dice que es inocente, mientras presos lo golpean y amenazan con matarlo

20/09/2016 11:58 AM - Libonny Pérez

Un presunto violador de nueve adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 14 años, que se hacía pasar por mensajero y luego las raptaba y abusaba sexualmente de sus víctimas, dijo este martes que "no fue él y que no sabe de eso", mientras presos de La Victoria amenazan con darle lo suyo y matarlo.

Se trata de Daniel Mendoza Belén, también conocido como El Mensajero,quien se expresó así ante otros compañeros de cárcel que manifestaron: "él no sabe de eso, él solo sabe sobre 15 de 24 mujeres, él no sabe na' ", no te menee que te voy a dar una pecozá, mira a la cámara y nosotros matamos nada más violadores".

El abogado Pablo Pimentel pidió que "su acusado no sea juzgado por los medios, no condenarlo por los medios, podeis hacer sus aportes pero con justicia".

Daniel Mendoza Belén fue apresado en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte, luego de que fuera emitida una orden de arresto tras las denuncias de nueve familias.

La institución policial destacó que al momento de su apresamiento, El Mensajero transitaba en una motocicleta marca Z3000 CG150, color rojo sin placa, la cual le fue ocupada, y era perseguido mediante la orden de arresto judicial por el hecho que se le imputa.

Además, detalló que el presunto implicado al ser cuestionado verbalmente por los investigadores, admitió haber violado sexualmente a las nueve menores.

Al parecer El Mensajero engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que por instrucciones de sus padres debían acompañarlo a retirar un dinero, petición a la que las jovencitas accedían y luego las llevaba a matorrales y amenazándolas con un cuchillo, abusaba sexualmente de ellas. La PN había recibido al menos nueve denuncias de violación desde el pasado mes de agosto, en las cuales se mencionaba a El Mensajero.