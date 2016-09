¿Ser o estar?

20/09/2016 12:00 AM - Lucy Cosme

En una coral están todos juntos, algunas voces sobresalen, otras se amarran con la melodía, unos sienten la música, alguien quizás no, pero el resto se apasiona. Sin embargo, aquellos que “son uno” cantan desde un corazón en llamas. Estar juntos no tiene nada que ver con estar unidos y mucho menos es estar unánimes, pues la unanimidad es el paso crucial para llegar a ser “uno”. Así lo expresa la extraordinaria petición de nuestro Señor Jesús en Juan 17; Oraba porque nadie puede vincularse plena y verdaderamente con alguien, sin ser libre en su interior. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Sólo quienes llegan a algo mejor que hacer cosas juntos en diversas intensidades, experimentarán el secreto deleite de dar el todo por el todo.