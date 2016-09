CIUDAD DE MEXICO (AP) — Sin Bandera se prepara para celebrar los Latin Grammy con un concierto acústico que servirá como preparativo para su álbum en vivo "Primera fila".

El dúo pop se presentará el miércoles en Los Angeles como parte de los Latin Grammy Acoustic Sessions, horas después de que la Academia Latina de la Grabación anuncie a los nominados. El espectáculo lo abrirá el cantante mexicano Carlos Rivera.

"Ya desde ahí comienza la emoción", dijo a The Associated Press el músico mexicano Leonel García, una de las mitades de Sin Bandera, en una entrevista telefónica reciente. "Probablemente podamos estar festejando una nominación esa misma noche y si no estamos nominados estaremos tocando para gente que respira y come música todos los días, que es la gente que pertenece a la academia".

El año pasado García estuvo nominado a seis Latin Grammy y se llevó dos, a canción del año y canción alternativa por "Hasta la raíz", que compuso con Natalia Lafourcade y es interpretada por esa artista mexicana.

Sin Bandera, que realiza una exitosa gira de despedida por Estados Unidos y México, ha sido galardonado con el Latin Grammy en dos ocasiones, en la categoría de mejor álbum pop de un dúo o grupo por "De viaje" en 2004 y "Sin Bandera" en 2002. Noel Schajris, la otra mitad del dúo, también tuvo una participación como uno de los intérpretes de "Aquí estoy yo" de Luis Fonsi, galardonada como canción del año en el 2009.

Este año las posibles nominaciones de Sin Bandera serían por su EP "Una última vez", en edición deluxe, que incluye una colaboración con Maluma.

"Es nuestra última vez, pues despedirnos con una posible nominación y poder asistir a esa celebración que siempre es muy divertida sería un buen cierre, un buen broche de oro", dijo García.

"Inclusive tener la nominación de mejor coreografía o vestuario", bromeó Schajris. "Cualquiera que sea el escenario va a ser un honor cantar para una academia a la cual pertenecemos y que defiende la música de una manera muy real", señaló unos minutos más tarde, ya un poco más serio.

Lo que sí pueden celebrar es que su colaboración con Maluma ha sido un éxito y planean grabar el video dentro de pocos días. La colaboración fue realizada a distancia por lo complicado de sus agendas. De hecho, al momento de la entrevista García estaba en la Ciudad de México y Schajris disfrutando de unos días en el puerto de Acapulco.

"Nos mandó la propuesta y nos pareció sensacional lo que hizo, porque de una canción completamente terminada propuso algo con su sello", dijo Schajris sobre Maluma. "Ha sido todo muy virtual. ... A veces es lo que hay, porque los calendarios de los artistas son una locura".

Por ahora ambos están encantados de poder participar en los eventos que preparan el terreno para los Latin Grammy, pues como dice García: "El Grammy tiene un poder como lo tiene el Oscar".

Schajris lo notó al cantar para Plácido Domingo en 2010, cuando el tenor fue agasajado como Persona del Año por la academia.

"Estábamos haciendo la alfombra verde y de repente estábamos haciendo una entrevista y veo que todos los periodistas y cámaras se vuelven completamente locos y se van. Cuando volteo es que el maestro Plácido Domingo estaba acercándose", dijo Schajris. "Procedí a marcharme tranquilamente sabiendo que ya estaba el maestro ahí cuando siento una mano que me detiene y me jala y era él. Empezó a hacer entrevistas hablando de mí y le decía 'maestro por favor déjeme ir, qué van a pensar que me estoy colando aquí, ¡qué vergüenza!'... Y no me largaba", recordó risueño.

En Los Angeles, Sin Bandera planea un concierto acústico y con pocos músicos.

Será "una prueba de lo que viene, de lo que vamos a grabar a final de mes y saldrá el año que viene en febrero de un 'Primera Fila' acústico que queremos que muestre a un Sin Bandera en esencia", apuntó Schajris.

Los Latin Grammy Acoustic Sessions continuarán con la presentación de Gloria Trevi en Dallas el 12 de octubre, y el dúo Jesse & Joy y el cantautor colombiano Manuel Medrano el 25 de octubre en Miami. La 17ma entrega anual de los Latin Grammy será transmitida en vivo el 17 de noviembre desde la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Por su parte, Sin Bandera continuará sus conciertos, entre otras fechas, en Mérida, Yucatán, y tras esto viajará San Juan, Puerto Rico; Miami y Monterrey, México. El 13 de noviembre tienen una cita en el Auditorio Nacional.

Dicen que el que mucho se despide poco se quiere ir, pero García asegura que sus planes no han cambiado, ya que tienen contemplado seguir con su actividad en 2017.

"Nuestro tiempo estimado de vuelo fueron dos años", dijo. "No queremos engañar a nadie, cuando nos preguntan si vamos a seguir también decimos la verdad, no, es nuestra última gira".