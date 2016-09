Buscarán salida para el retorno de oposición a diálogo

El diálogo político para discutir la integración de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, así como consensuar la ley de partidos y la modificación a la legislación electoral, quedó en receso hasta que los partidos de oposición retornen a las conversaciones.



Para atraer la oposición, el coordinador del diálogo, monseñor Agripino Núñez Collado, informó que trabajará para crear las condiciones “porque es un diálogo entre partidos y no se puede hacer si ellos no están”. El bloque oficialista encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los representantes de la sociedad civil se reunieron con Núñez Collado para analizar el escenario generado en el marco del diálogo tras el retiro de la oposición.



Los partidos de la oposición informaron el pasado lunes su retiro de las conversaciones con el argumento de que el PLD pretende elegir los miembros de la JCE y el TSE de manera unilateral. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, sostuvo que desde el inicio del diálogo, la oposición solo estuvo interesada en barajar los nombres de los integrantes de los órganos electorales.



“Desde el inicio del diálogo, a la oposición sólo le interesó quiénes integrarán la JCE y el TSE. Jamás se interesaron por las leyes. La oposición sólo quería barajar nombres y apellidos de posibles integrantes de la JCE y del TSE y ese no era el escenario para tales fines”, expresó.



Núñez Collado informó que el bloque oficialista y la sociedad civil analizarán la nueva situación generada por el retiro del bloque opositor.



“Nosotros hemos tenido el ánimo de ver qué se puede hacer para que el diálogo no se rompa porque el asunto de lo que hay en el ambiente de la Junta Central Electoral y otros organismos es de preocupación, porque a todos nos interesa que se fortalezca la democracia”, expresó.



Dijo que la concertación siempre es preferible a la confrontación. “Ojalá que no prime el espíritu pasional por el bien del país, y para que este país pueda continuar progresando, resolviendo los problemas sociales tiene que labrarse una vía de que se pueda conversar pensando más en el país que en los intereses grupales”, señaló el religioso.



Núñez Collado agregó que la paz social es responsabilidad de todos. “Esperamos que próximamente se puedan crear las condiciones que hagan posible que se reintegre el bloque opositor porque lo que está en la agenda de discusión es muy importante para la paz social y para la gobernabilidad institucional del país”, apuntó el religioso.



De su lado, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Paz, informó que la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también analiza la decisión de anunciar un retiro momentáneo.

“Nuestro espíritu siempre ha sido el de lograr una concertación para establecer las bases de la gobernabilidad democrática y la institucionalidad democrática en el país”, expresó. Dijo que es necesario llegar a un acuerdo para aprobar la ley de partidos, y la legislación electoral, así como instituciones independientes.



“Sobre esta situación en particular vamos a fijar una posición para que se busquen fórmulas de avenencia porque el interés nacional es que se pueda llegar a un acuerdo sobre los pilares que se han señalado”, dijo.



Rafael Alburquerque calificó como una pena la decisión de la oposición y dijo que su partido mantiene una actitud abierta al diálogo y la concertación con todos los sectores.

“El PLD escucha a la minoría y sociedad civil”

Franklin Almeyda recordó que los perfiles para integrar los organismos electorales están detallados en las normas que rigen su escogencia. “Una cosa es escuchar los planteamientos y otra delegar para que escoja quien no está llamado a escoger”, aclaró. Dijo que a pesar de que el PLD ganó con amplia mayoría está abierto al diálogo y la concertación. “Hay una mayoría que lo eligió pero hay una minoría que no lo eligió y hay que escuchar también a esa minoría”, apuntó. Agregó que el PLD garantiza la gobernabilidad.

Legisladores llaman a retomar conversaciones

El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, consideró que la oposición debe retomar el diálogo político. De su lado, el vocero de la bancada peledeísta en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo que la oposición anda mostrando argumentos para torpedear la ley de partidos y la legislación electoral. Mientras, el vocero del bloque del Partido Reformista, Máximo Castro Silverio, dijo que el PLD “está sobregirado de poder, y eso parece que lo tiene soberbio y no quieren escuchar y darle paso a la oposición”.