Nominan a Johnny Ventura, Héctor Acosta y Prince Roy al Latin Grammy

A continuación la lista completa de nominados a la 17a entrega anual de los Latin Grammy, según se anunció el miércoles.

GENERAL

—Grabación del año:

"Cuestión de esperar", Pepe Aguilar

"Se puede amar" - Pablo Alborán

"Me faltarás" - Andrea Bocelli

"Si volveré" - Buika

"Vidas pra contar" - Djavan

"Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin

"Ecos de amor" - Jesse & Joy

"Lado derecho del corazón" - Laura Pausini

"Diego Torres" - Iguales

"La bicicleta" - Carlos Vives & Shakira

—Álbum del año:

"Tour Terral (Tres noches en las ventas)" - Pablo Alborán

"Cinema (edición en español)" - Andrea Bocelli

"Mil ciudades" - Andrés Cepeda

"Vidas pra contar" - Djavan

"Conexión" - Fonseca

"Los dúo 2" - Juan Gabriel

"Un besito más" - Jesse & Joy

"¿Dónde están?" - José Lugo & Guasábara Combo

"Buena vida" - Diego Torres

"Algo sucede" - Julieta Venegas

—Canción del año:

"A chama verde" - John Finbury con Marcella Camargo

"Bajo el agua" - Manuel Medrano

"Céu" - Celso Fonseca

"Duele el corazón" - Enrique Iglesias con Wisin

"Ecos de amor" - Jesse & Joy

"En esta no" - Sin Bandera

"Es como el día" - Kevin Johansen + The Nada

"Hermanos" - Fito Páez & Moska

"La bicicleta" - Carlos Vives & Shakira

"La tormenta" - Los Fabulosos Cadillacs

—Mejor nuevo artista:

Sophia Abrahão

Alex Anwandter

The Chamanas

Esteman

Joss Favela

Ile

Mon Laferte

Manuel Medrano

Morat

Ian Ramil

POP

—Mejor álbum vocal pop contemporáneo:

"Tour Terral (Tres noches en las ventas)" - Pablo Alborán

"Un besito más" - Jesse & Joy

"El mundo y los amantes inocentes" - Pablo López

"#Tumano" - Luciano Pereyra

"Des/Amor" - Reik

—Mejor álbum vocal pop tradicional:

"Lleno de vida" - Adrián

"Cinema (edición en español)" - Andrea Bocelli

"Mil ciudades" - Andrés Cepeda

"Los dúo 2" - Juan Gabriel

"Buena vida" - Diego Torres

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana:

"Una en un millón" - Alexis y Fido

"Cumbia Anthem" - El Dusty con Happy Colors

"Hasta que se seque el malecón" - Jacob Forever

"Pra todas elas" - Tubarão con Maneirinho & Anitta

"Encantadora" - Yandel

—Mejor álbum de música urbana:

"Energía" - J Balvin

"Luz" - El B

"Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa..." - Emicida

"Visionary" - Farruko

"Despierta" - Arianna Puello

—Mejor canción urbana:

"A donde voy" - Cosculluela con Daddy Yankee

"Acércate" - De La Ghetto

"Rosas" - David Rolas con Fulanito & Sito Rocks

"Encantadora" - Yandel

"Hardcore & Feroz" - Arianna Puello

ROCK

—Mejor álbum de rock:

"Y lo dejamos venir" - Andrea Álvarez

"Sexo con modelos" - Marilina Bertoldi

"La salvación de Solo y Juan" - Los Fabulosos Cadillacs

"Biblia Ovni" - Massacre

"Los amigo" - Spinetta

—Mejor álbum pop/rock:

"8'' - Caramelos de Cianuro

"Universos paralelos" - Jotdog

"Buena ventura" - La Santa Cecilia

"Meteoros" - Meteoros

"Algo sucede" - Julieta Venegas

—Mejor canción de rock:

"Abismo" - Caramelos de Cianuro

"Fantasma soy" - Guatavo Cordera

"La tormenta" - Los Fabulosos Cadillacs

"Nada salvaje" - Eruca Sativa

"Niña Dios" - Massacre

—Mejor álbum de música alternativa:

"Cambio de piel" - Bebe

"Caótica belleza" - Esteman

"L.H.O.N." - Illya Kuryaki & The Valderramas

"Mon Laferte - Vol. 1" - Mon Laferte

"Amor supremo" - Carla Morrison

—Mejor canción alternativa:

"Ángeles y serafines" - Sig Ragga

"Averno, el fantasma" - Los Fabulosos Cadillacs

"Deus" - Vitro la Sintética

"Es como el día" - Kevin Johansen + The Nada

"Vez primera" - Carla Morrison

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa:

"35 aniversario" - Grupo Niche

"Intensamente India con canciones de Juan Gabriel" - India

"¿Dónde están?" - José Lugo & Guasábara Combo

"Mi ritmo es bueno" - Bobby Valentín

"Tronco viejo" - Johnny Ventura

—Mejor álbum de cumbia/vallenato:

"Imparables" - El Gran Martín Elías y Rolando Ochoa

"Homenaje (a la música de Diomedes Díaz)" - Fonseca

"Desde el fondo" - Kuisitambó

"Vestirte de amor" - Pipe Peláez y Manuel Julián

"Mujeres pro Colombia - Vallenato Volumen 2" - Varios artistas

—Mejor álbum tropical contemporáneo:

"Merengue y sentimiento" - Héctor Acosta "El Torito"

"Vivito y coleando" - David Calzado y su Charanga Habanera

"Guaco Histórico 2" - Guaco

"En la sala con el Joe" - Toño Restrepo

"Toda la vida" - Daniel Santacruz

"Mi mejor regalo" - Charlie Zaa

—Mejor álbum tropical tradicional:

"Pa' Tío Simón" - Rafael Pollo Brito

"La Sonora Santanera en su 60 aniversario" - La Sonora Santanera

"El malquerido: Original Motion Picture Soundtrack" - Jesús "Chino" Miranda

"El más grande y universal" - Septeto Nacional Ignacio Piñeiro

"Cuba y Puerto Rico son..." - Varios artistas

—Mejor álbum de fusión tropical:

"Full HD" - Cali Flow Latino

"Pregoneros en la calle" - Cosa Nuestra

"Levántate" - Explosión Negra

"Visualízate" - Gente de Zona

"Genera" - Treo

—Mejor canción tropical:

"Esta noche hay fiesta" - Maia

"La bala" - Johnny Ventura con Gilberto Santa Rosa

"La carretera" - Prince Royce

"No me daba cuenta" - Gabriel C

"Vine a buscarte" - Fonseca

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor:

"Todavía" - Francisco Céspedes

"Vidas pra contar" - Djavan

"Arde Estocolmo" - Pedro Guerra

"Mis Américas, Vol. 1/2" - Kevin Johansen + The Nada

"Auténtico" - Alejandro Lerner

"Manuel Medrano" - Manuel Medrano

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera:

Debido al bajo número de inscripciones, esta categoría no será premiada este año.

—Mejor álbum de música banda:

"Mis ídolos, hoy mis amigos!!!" - Julión Álvarez

"Raíces" - Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

"Me está gustando" - Banda Los Recoditos

"Tengo ganas de ser fiel" - Banda Troyana

"A todo volumen" - La Séptima Banda

—Mejor álbum de música tejana:

"Mucho más que amor" - Ram Herrera

"La historia de la música tejana" - The Legends

"Vulnerable a ti" - Marian y Mariel

"Por cielo y tierra" - Michael Salgado

"Un amigo tendrás" - Jay Pérez

—Mejor álbum de música norteña:

"Hecho a mano" - Joss Favela

"Highway" - Intocable

"Tierra mojada" - Los Ramones de Nuevo León

"Desde el Azteca" - Los Tigres del Norte

"Tributo a Los Alegres de Terán" - Pesado

—Mejor canción regional mexicana:

"Amor de los pobres" - (La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga

"Ataúd" - Los Tigres del Norte

"Me está gustando" - Banda Los Recoditos

"Te dirán" - La Adictiva Banda San José de Mesillas

"Volví pa'l pueblo" - Joan Sebastian

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental:

"Mercosul" - Víctor Biglione

"Samba de chico" - Hamilton de Holanda

"Donato eléctrico" - João Donato

"Argentum" - Carlos Franzetti

"Mosaico" - Bruno Miranda

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico:

"En las Islas Canarias" - Grupo Mapeyé

"Gira" - Los Huayra

"En armonías colombianas" - Palo Cruza'o

"Primavera" - Nahuel Pennisi

"Fados do fado" - Marco Rodrigues

—Mejor álbum de tango:

"Gardel sinfónico" - Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín

"Sax to Tango" - Julio Botti, Pablo Ziegler & Saul Zaks Conducting The Unversity Of Southern Denmark Symphony Orchestra

"Cuando llora la milonga" - Nicolás Ledesma y su Orquesta

"... Tangamente" - Omar Mollo

"Carlos Gardel original" - Leonardo Pastore

—Mejor álbum de flamenco:

"Rompiendo el silencio" - Remedios Amaya

"Doy la cara" - José Mercé

"Ámame como soy" - Niña Pastori

"Directo en el Círculo Flamenco de Madrid" - Antonio Reyes y Diego del Morao

"Magnética" - María Toledo

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino:

"Jobim Jazz (Ao Vivo)" - Mario Adnet

"Tropical infinito" - Antonio Adolfo

"Between Brothers" - Raúl Agraz

"Big Band" - Carrera Quinta

"Cuba: The Conversation Continues" - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español):

"Eterno (Live)" - Christine D'Clario

"Ciudad de luz" - GeneraSion

"Alex Sampedro" - Alex Sampedro

"Deseo tu gloria" - Emir Sensini

"25 años" - Marcos Vidal

—Mejor álbum cristiano (en portugués):

"Graça quase acústico" - Paulo César Baruk

"A vida num segundo" - Ceremonya

"Deus no esconderijo do verso" - Padre Fábio de Melo

"Reaprender" - Adelso Freire

"Deus não te rejeita" - Anderson Freire

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa:

"Tropix" - Céu

"Troco Likes" - Tiago Iorc

"Territorio conquistado" - Larissa Luz

"Mundo" - Mariza

"Leve embora" - Thiago Ramil

—Mejor álbum de rock en lengua portuguesa:

"Manual" - Boogarins

"Derivacivilização" - Ian Ramil

"Éter" - Scalene

"Canções de exílio" - Jay Vaquer

"Distante Em Algum Lugar" - Versalle

—Mejor álbum de samba/pagode:

"De Bem com a vida" - Martinho da Vila

"Notícias dum Brasil 4" - Eduardo Gudin

"Tem mineira no samba" - Corina Magalhães

"Na veia" - Rogê & Arlindo Cruz

"Samba para mangueira" - Varios artistas

—Mejor álbum de música popular brasileña:

"Dilúvio" - Dani Black

"Todo caminho é sorte" - Roberta Campos

"Like Nice" - Celso Fonseca

"Dilírio" - Roberta Sá

"A mulher do fim do mundo" - Elza Soares

—Mejor álbum de música sertaneja:

"Amanhecer" - Paula Fernandes

"Bar do Leo" - Leonardo

"Adivinha" - Lucas Lucco

"Baile do Teló" - Michel Teló

"Sóis" - João Victor

—Mejor álbum de música de raíces brasileñas:

"No forró do seu rosil" - Lucy Alves & Clã Brasil

"Heraldo do Monte" - Heraldo do Monte

"Cordas, gonzaga e afins" - Elba Ramalho

"AR" - Almir Sater & Renato Teixeira

"A luneta e tempo - Trilha sonora original" - Alceu Valença

—Canción en lengua portuguesa:

"Amei te ver" - Tiago Iorc

"D de Destino" - Almir Sater & Renato Teixeira

"Maior" - Dani Black con Milton Nascimento

"Maria da Vila Matilde (Porque se a da penha é brava, imagine a da Vila Matilde) - Elza Soares

"Vidas pra contar" Djavan

NIÑOS

—Mejor álbum de música para niños:

"1, 2, 3 llega Navidad" - ClaraLuna

"Canciones de sol" - Marta Gómez

"Canciones de Cri Cri 'El Grillo Cantor'" - Omara Portuondo

"Arriba, abajo", 1 2 3 Andrés

"Canciones y palabras, Vol. 1" - Varios artistas

"ABC do XSPB" - Xuxa

CLÁSICA

— Mejor álbum de música clásica:

"Biber: Baroque Splendor" - Jordi Savall

"Danzas en todos los tiempos" - Edith Peña

"Durón: lágrimas, amor..." - A Corte Musical, Rogerio Gonçalves & Eva Juárez

"El hilo invisible (cantos sefaradíes)" - Cuarteto Latinoamericano & Jaramar

"José Serebrier conducts Samuel Adler" - Maximilian Hornung & José Serebrier

—Mejor obra/composición clásica contemporánea:

"Bayond the Silence of Sorrow" - Roberto Sierra

"Cuarteto para Buenos Aires" - Claudia Montero

"Jardín del adiós" - Fernando Otero

"Mi familia" - Gustavo Casenave

"Sonata para los viajeros" - Leo Brouwer

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque:

"Atlas" - Lisa Akerman Stefaneli, directora de arte (Baleia)

"El poeta Halley" - Sergio Mora, director de arte (Love Of Lesbian)

"Impredecible" - Goster, director de arte (Bareto)

"Relevante" - Marcus Mota, director de arte (Mario Diníz)

"Umbral" - Goster, director de arte (Melnik)

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum:

"Delírio" - Rodrigo Campello, Márcio Gama, Aurélio Kauffmann, Jon Luz & Fernando Nunes, ingenieros; Rodrigo Campello & Márcio Gama, mezcladores; Carlos Freitas, ingeniero de mastering (Roberta Sá)

"Like Nice" - Moogie Canazio, ingeniero; Moogie Canazio, mezclador; Ron McMaster, ingeniero de mastering (Celso Fonseca)

"Magnética" - Salomé Limón & Caco Refojo, ingenieros; Salomé Limón & Caco Refojo, mezcladores; Caco Refojo, ingeniero de mastering (María Toledo)

"Samba de chico" - Daniel Musy, ingeniero; Daniel Musy, mezclador; André Dias, ingeniero de mastering (Hamilton de Holanda)

"Tropix" - Be Hussey, Gustavo Lenza, Diogo Poças & Rodrigo Sanches, ingenieros; Mike Cresswell, mezclador; Felipe Tchauer, ingeniero de mastering (Céu)

—Productor del Año:

Rafa Arcaute

Eduardo Cabra

Moogie Canazio

Kim Fanlo

Rafa Sardina

VIDEO

—Mejor video musical versión corta:

"Siempre es viernes en mi corazón" - Alex Anwandter

"Verte ya" - Gustavo Casas y Los Que Buscan

"Lo más bonito del mundo" - Delafé

"Comix" - El Guincho con Mala Rodríguez

"Gallo Negro" - Illya Kuryaki & The Valderramas

—Mejor video musical versión larga:

"Desde adentro - Impuesto de fe (En vivo)" - Babasónicos

"10 años con Bebe" - Bebe

"Justo ahora y siempre" - Dvicio

"Primera fila" - Las Tres Grandes: Eugenia León, Tania Libertad & Guadalupe Pineda

"Sirope Vivo" - Alejandro Sanz