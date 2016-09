Peña: “El que pueda que juegue invierno”

Nueva York, Estados Unidos.- Tony Peña tiene un aviso importante para todos los peloteros dominicanos con deseo de representar al país en el Clásico Mundial del año entrante. “El que pueda que juegue invierno”, dijo Peña a elCaribe previo a un partido de la pasada serie entre los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas en esta ciudad. “Sería bueno que el que pueda que juegue dos o tres semanas, porque así llega en mejores condiciones de juego al entrenamiento (primaveral) del año próximo y al mismo Clásico Mundial”, agregó.



Aunque no se ha dado el anuncio oficial, todo indica que el otrora receptor estelar de las Mayores y uno de los íconos de la pelota invernal dominicana repetirá como dirigente de la escuadra tricolor que saldrá a defender la corona invicta obtenida en 2013.



Tony aprecia el interés de todo el que desea ser parte de la tropa, pero su deseo no es reunir superestrellas: quiere peloteros en forma para responder desde el primer lanzamiento de la justa. “Siempre he dicho que el juego de béisbol y en cualquier deporte no se gana con nombres, se gana con hombres”, indicó el actual coach de primera de los Yanquis. “Y quiero que cada uno de esos muchachos que digan que van al Clásico se preparen y vayamos con la misma idea del Clásico anterior”, añadió.



Las palabras de Tony ponen en evidencia a un general que desea soldados aptos para el combate que se aproxima, sin importar su rango. Las experiencias anteriores le dan toda la razón. En 2006, para el primer Clásico Mundial, República Dominicana reunió a parte de los mejores peloteros de Grandes Ligas, entre ellos Albert Pujols y David Ortiz, pero se quedó en semifinales tras perder de Cuba.



En 2009, cuando también se enlistaron estrellas, el país pasó por la vergüenza de ser eliminado en primera ronda en aquel tristemente célebre encuentro ante “Países Bajos”. “Que se preparen bien, no queremos otro papelazo”, dijo.