Romance Jolie-Pitt comenzó bailando y terminó con pildoras y lágrimas

LOS ANGELES (AP) — Para Angelina Jolie Pitt y Brad Pitt, todo empezó tomando tequila y bailando bajo la lluvia en Bogotá y terminó en la Riviera Francesa con vino blanco, píldoras y lágrimas.

La pareja más seguida de Hollywood en tiempos modernos solo compartió créditos en dos películas. La primera vez, en "Mr. & Mrs. Smith" de 2005, se enamoró. Una década después, "By the Sea" llegó apenas un año antes de que su relación acabara con una solicitud de divorcio de Jolie Pitt. En ambos casos interpretaron a un matrimonio sin hijos cuya pasión se tornó en resentimiento.

Su verdadera vida juntos estuvo llena de declaraciones públicas y expresiones de amor, hijos, filantropía, trabajo humanitario y glamour. En las películas, sin embargo, la belleza exterior solo ocultaba el deterioro y el aburrimiento en una relación. Pero entre lágrimas y disparos se mantenían ardiendo.

"Definitivamente uno puede amar con locura a la misma persona a la que quiere matar", dijo Jolie Pitt en el 2015, sentada en una cama con sábanas de seda junto a Pitt en el plató de "By the Sea". Después de todo, en "Mr. & Mrs. Smith", de hecho, trataban de matarse el uno al otro.

Fue raro mas no poco común que se hayan enamorado rodando esa película, aun cuando Pitt estaba casado entonces con Jennifer Aniston. Jolie ya había estado casada en dos ocasiones: con Billy Bob Thornton y con Jonny Lee Miller.

"Simplemente nos convertimos en un par. Y nos tomó realmente hasta el final del rodaje darnos cuenta, creo yo, de que significaba algo más que lo que nos habíamos permitido creer", dijo Jolie Pitt a Vogue en el 2006.

La solicitud de divorcio del lunes llega tras 12 años juntos y dos de matrimonio. La pareja se casó en agosto del 2014 en una ceremonia privada en la aldea francesa de Correns, en la Provenza, con sus hijos llevando los anillos y arrojando pétalos de flores.

Un abogado de Jolie Pitt, Robert Offer, dijo el martes que la decisión fue tomada "por la salud de la familia". La actriz busca la custodia física de sus hijos Maddox, de 15 años; Pax, de 12; Zahara, de 11; Shiloh, de 10, y los mellizos Knox y Vivienne, de 8, con derechos de visita para Pitt, que en un comunicado enviado a la revista People dijo que estaba "muy triste".

"Lo más importante ahora es el bienestar de nuestros hijos", dijo Pitt, al tiempo que solicitó respeto a la privacidad de los niños.

Los orígenes chismosos y de tabloides siempre definirán en parte a "Brangelina". Pero luego de la agitación mediática, Jolie Pitt y Pitt se asentaron en su propio estilo de vida doméstica itinerante. Era la rara pareja real de Hollywood más enfocada en criar a sus hijos que en salir de fiesta.

La pareja adoptó niños en Camboya, Vietnam y Etiopía. Formó la Fundación Jolie-Pitt en el 2006.

Jolie Pitt, quien se convirtió en una enviada especial de las Naciones Unidas en 2012, fue una voz honesta para refugiados y para el tratamiento de cáncer de mama tras someterse ella misma a una doble mastectomía. Pitt construyó casas en New Orleans para víctimas del huracán Katrina.

Ambos crecieron también a nivel creativo, pero mayormente por separado: Jolie Pitt como una ambiciosa y pujante directora de épicas de guerra como "Unbroken" y melodramas lánguidos como "By the Sea". Pitt como un productor de películas de relevancia social a través de su compañía Plan B, incluyendo la ganadora del Oscar "12 Years a Slave", "The Big Short" y la nueva "Moonlight".

"By the Sea", que Jolie Pitt escribió mientras lloraba la muerte de su madre, fallecida en el 2007, fue promocionada como la reunión en pantalla de la pareja que cambió la cultura de los tabloides y nuestras expectativas de lo que podía pasar en un plató 10 años antes. Pero no conquistó ni a la crítica ni a los espectadores: apenas recaudó 538.000 dólares en la taquilla estadounidense. La chispa de "Mr. & Mrs. Smith" que envolvió a sus propios astros y despertó el interés del público y facturó 186,3 millones de dólares a nivel doméstico dio paso a algo infinitamente más real.

"Cuando trabajamos por primera vez juntos fue muy diferente porque en realidad no nos conocíamos y éramos jóvenes y era una película muy divertida, así que pensamos que quizás 'By the Sea' sería divertida, pero nos dimos cuenta muy pronto que no", dijo Jolie Pitt a The Telegraph en el 2015. "Entonces bromeamos que esto es lo que sucede después de 10 años de matrimonio".