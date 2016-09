Vergés trabajará la cultura con sectores educativo, turístico y empresarial

El nuevo ministro de Cultura, Pedro Vergés, escogió el escenario inaugural de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2016) para hablar por primera vez tras su designación y dar a conocer los ejes fundamentales que sustentarán su gestión en la institución del Estado. Vergés inició su gestión al frente del Ministerio con una prueba de fuego, como lo era la entrega del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña al Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una decisión que no echó para atrás y que él mismo justificó, a pesar de las quejas de varios sectores.



El también escritor dominicano encontró, en el final de su discurso, el mejor momento para referirse al homenajeado, explicando que es una distinción que busca resaltar la escritura y obra de Henríquez Ureña, autor dominicano de “La utopía de América”, y que se le otorga a una personalidad descollante y representativa de las letras latinoamericanas. “El que entregaremos hoy (pasado lunes) tiene una característica que está en la mente de todos. La expectación, que como consecuencia de una particular manera de enfocar la inmigración en nuestro país ha revestido de cierta, digamos seriedad, lo que sin ese estamento hubiera sido el reencuentro distinguible y amable de un gran escritor latinoamericano, con un país que siempre le ha tenido estima. Vargas Llosa es consciente de ello y de la disidencia provocada por su punto de vista”, sostuvo el ministro de Cultura.



Del mismo modo, agradeció al autor peruano de La Ciudad y los Perros, que viniera a República Dominicana a recibir el premio y resaltó su interés de que dicha acción sirva para fortalecer “el confesado afecto de Vargas Llosa por nuestro país y la admiración de, incluidos los disgustados, por su maravillosa obra”.



El ministro de Cultura se refirió además a la decisión de girar la Feria en torno al libro y a los nuevos proyectos que está implementando en su recién iniciada gestión. Agregó que la versión número 19 de la Feria tiene tres aspectos que consideró importante destacar: particularidad de celebrarse en una fecha distinta, coincidir con la llegada de un nuevo equipo y sumar un nuevo año a las casi dos décadas de celebraciones ininterrumpidas que lleva la propuesta.



Vergés indicó que un número de actividades ha “terminado por alejarla de su objetivo general: la promoción del libro y de cuánto se relaciona con dicho concepto”, razón por la que anunció que a partir del montaje de la FILSD, en abril 2017, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro se enfocarán en que el evento esté enfocado a lo que su propio nombre indica.

“Dicho esto, me apresuro a aclarar que no hay en mis palabras menosprecio alguno para cuantas expresiones culturales, afines al libro, tenían lugar en la feria, al contrario. Es precisamente por la necesidad de un alineamiento cada vez más acorde con el dinamismo y complejidad de una sociedad que hace bastante que dejó de ser provinciana”, explicó el funcionario.



Agregó que, en poco tiempo, República Dominicana ha pasado de contar con un pequeño grupo de artistas del pincel, la palabra, la voz, el pentagrama, entre otros, a tener cientos y hasta miles, así como un organismo cultural a la altura de los tiempos que no puede pasar eso por alto en la búsqueda de poner en práctica, de manera adecuada, las políticas culturales del Estado.



El ministro cultural detalló en su discurso que el nuevo frente de Cultura tiene la intención de hacer hincapié en algunos aspectos que, a su entender, “tenderán a mejorar” y que, además, se corresponden con la línea de acción trazada, tanto por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, como por el Programa del Gobierno, en lo que tiene que ver con la política cultural. “Procuraremos trabajar en tres frentes diferenciados, uno vinculado con el sector educativo, otro con el turístico, con el cual ya se han establecido acuerdos, y el último con la empresa privada en el sector municipal, con la esperanza de que entre todos busquemos y encontremos el terreno común desde el que potenciamos cada una de nuestras acciones”, resaltó.



La feria en números



Pedro Vergés, destacó que este año la FILSD cuenta con la presencia y participación de más de 40 escritores dominicanos residentes en Estados Unidos, México, España, Chile y Puerto Rico, y 50 procedentes de América y Europa. El programa incluye 48 talleres y colectivos literarios, 32 clubes de lectura y gestores culturales. En la Plaza de la Cultura fueron instaladas un total de 215 casetas para las librerías e instituciones participantes y 12 Pabellones especiales. Dijeron presente también, más de 60 casas editoriales, entre ellas algunas de las más reconocidas de la industria editorial española y latinoamericana.

Agenda de Hoy - Día dedicado a Jorge Piña

10:00 a.m. Pabellón del Microrrelato. “Microrrelato Express: Taller urgente para hacer microrrelatos en 35 minutos”.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos. Conversatorio: “Interpretando la narrativa de Juan Rulfo”, a cargo de Isidro Jiménez Guillén.

10:00 a.m. Pabellón Taller Literario. Presentación libro “Antología voces del Yuna”, de Reyna C. García.

10:00 a.m. Biblioteca Pública Metropolitana de la Biblioteca Nacional. Inauguración y exhibición bibliográfica “Salomé Ureña”.

11:00 a.m. Pabellón Taller Literario. Conferencia: “Pedro Peix: ¿Un rebelde sin causas?”

12:00 m. Espacio Joven. Charla sobre poesía, por Argénida Romero.

1:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos. Presentación de la novela “Cheché”, de Rafael Chaves.

2:00 p.m. Espacio Joven Taller: “Adaptación de obras literarias al cine: construcción y estructura de la hitoria”.

3:00 p.m. Salón de Conferencia de la Cinemateca Dominicana. Presentación del libro “Historia de un sueño importado. Ensayos sobre el cine en Santo Domingo”.

4:00 p.m. Biblioteca del Museo de Arte Moderno Conferencia: “El juego en la cultura dominicana”, a cargo de Jacqueline Álvarez.

5:00 p.m. Pabellón Talleres Literario Ciclo de Formación Literaria Juan Bosch. Taller: “Cómo se escribe un poema”, a cargo de Rosa Silverio.

7:00 p.m. Sala “Aída Cartagena Portalatín” de la Biblioteca Nacional.

Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña. Coloquio sobre la obra de Mario Vargas Llosa.