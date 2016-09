El diseñador español Juan Vidal cerrará DM 2016

22/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El desfile “Fashion For Help 2016” será celebrado el sábado 22 de octubre a las 8:00 pm, a beneficio de las Fundaciones Latiendo por Ti y Toca mi Corazón. Los ejecutivos de Dominicana Moda, Mirka Morales, Fidel López y Sócrates Mckinney informaron que el ganador de todos los premios que se otorgan en la prestigiosa semana de la moda de Madrid, el diseñador alicantino Juan Vidal, será el invitado de honor del evento y que él viajará junto a su equipo para cerrar con broche de oro la décimo primera entrega de DominicanaModa.



La exquisita colección “Kiss me Sabina”, de Juan Vidal, destinada a una mujer discretamente sencilla, ultra femenina y moderna, pero llena de poder y elegancia, estará sobre la pasarela de DominicanaModa, que será presentada en la sala de desfiles “Oscar de la Renta” , instalada como cada año en la sede oficial del evento, el hotel Occidental El Embajador. DominicanaModa 2016 será celebrada del martes 18 al sábado 22 de octubre.