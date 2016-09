Música dominicana en Grammy Latino

22/09/2016 12:00 AM - José Nova

Johnny Ventura, Héctor Acosta “El Torito”, Daniel Santacruz y Prince Royce integran el grupo de estrellas de la música dominicana que conquistaron nominaciones a los premios Grammy Latinos. Así lo reveló ayer la Academia Latina de la Grabación, a través de una lista que encabezan el dúo mexicano Jesse & Joy, el músico colombiano Fonseca, el cantautor brasileño Djavan y los productores colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde, con cuatro candidaturas cada uno.



A pesar de su estampa como merenguero, Johnny Ventura está postulado en los renglones Mejor álbum de salsa, por su exitoso disco “Tronco Viejo” , y en Mejor canción tropical por su featuring con el salsero Gilberto Santa Rosa, “La Bala”.



De su lado, el cantautor Daniel Santacruz sumó su cuarta y quinta nominación al Latin Grammy, gracias a su disco “Toda la vida” (Mejor Álbum Tropical Contemporáneo), y la canción “La Carretera”, que compuso junto a su intérprete Prince Royce logró ser valorada como Mejor canción tropical.



“Muy agradecido con los miembros de la Academia Latina de la Grabación por reconocerme con esta nueva producción (Toda la vida) que hice con la profunda admiración que siento por uno de mis ídolos, Emmanuel, y por la canción La Carretera que escribí junto a Royce”, expresó Santacruz en un comunicado tras conocer los resultados de las nominacines.



Héctor Acosta, “El Torito”, también fue uno de los artistas dominicanos que reaccionó emocionado una vez más por alzarse con una nominación, en la casilla “Mejor álbum tropical contemporáneo” por su producción “Merengue y Sentimiento”. “Feliz, contento y agradecido con Dios, con mi país, con los miembros de la Academia de la Grabación y con la empresa que me maneja D.A.M. Production Inc, por todo el respaldo que me han mostrado en estos años de carrera”, dijo El Torito en un comunicado.

Joseíto Mateo recibirá un reconocimiento

Los ganadores se conocerán el 17 de noviembre durante una ceremonia en Las Vegas, que será transmitida en vivo por Univision. Marc Anthony será reconocido como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Un día antes, se realizará la entrega de los premios especiales a la Excelencia Musical y del Consejo Directivo. Entre los reconocidos figura el “Rey del Merengue”, Joseíto Mateo.