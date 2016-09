No todo es para siempre en Hollywood

Una serie de parejas famosas de Hollywood han enfrentado situaciones similares a la que protagoniza la ahora expareja Jolie-Pitt.

Con seis hijos, casas en Estados Unidos y Francia, y la Fundación Jolie-Pitt, es mucho lo que está en juego. Los actores comenzaron su relación en el 2004, pero apenas se casaron hace dos años, lo que complicaría más el divorcio que Jolie Pitt solicitó el lunes, y puso el futuro de todos sus bienes compartidos en las manos de equipos de abogados y contadores. Según publicó la agencia AP, el abogado de divorcios de Los Ángeles, Peter Walzer, dijo que bajo las leyes de California, solo activos adquiridos durante su matrimonio deben dividirse en partes iguales. La revista Forbes calcula que el par ganó en conjunto 555 millones de dólares desde que empezó su relación, con ganancias de 117,5 millones de dólares antes de impuestos desde su casamiento en el 2014.

Si Jolie Pitt y Pitt no explicaron con lujo de detalle qué tenía quién previo a su matrimonio, un juez de divorcio no tendrá la autoridad de ayudarlos a resolverlo. La solicitud de Jolie Pitt no indica si la pareja tiene un acuerdo prenupcial.



En el caso de Melanie Griffith, cuando le pidió el divorcio a Antonio Banderas en el 2014, los actores tenían varios proyectos cinematográficos conjuntos y habían entremezclado sus vidas políticas. Su sentencia de divorcio, presentada en diciembre, dividió sus casas y porciones de ganancias de numerosos filmes, incluyendo varios de la franquicia de “Shrek”. La pareja tenía 18 años juntos y una hija, Stela, de 20 años.



Algunos casos de los últimos tiempos evidencian lo mucho que hay en juego en los matrimonios en Hollywood. Como el de Mel Gibson y Robyn Moore en el 2011; un matrimonio de 31 años, siete hijos y una sentencia que benefició a la madre de sus hijos con la mitad de todo lo que había ganado hasta entonces en su carrera, incluidas las propiedades inmobiliarias del actor y otras entradas. El monto se aproximaba a 500 millones de dólares. Aún es considerado como uno de los más costosos de Hollywood.



“Por mutuo acuerdo” fue el divorcio de los actores Sean Penn y Robin Wright en el 2010, luego de 14 años de matrimonio. La pareja, que en el 2008 retiró su primera demanda de divorcio para intentarlo nuevamente, llegó a un acuerdo privado sobre la custodia y el pago de manutención para sus dos hijos, Hopper Jack y Dylan.



Más reciente, está el polémico divorcio de Johnny Depp y Amber Heard, que se acordó en siete millones de dólares a beneficio de la actriz. En este no solo están en juego los “chelitos”, sino también la fama de golpeador que Amber atribuyó a Depp.



También un divorcio muy sonado fue el de Tom Cruise y Nicole Kidman, una pareja que era considerada “perfecta”. Estos se separaron tras 11 años de matrimonio en 2001, teniendo el protagonista de “Misión imposible” que darle 85 millones de dólares a su hoy ex esposa por el divorcio. La pareja adoptó a Isabella Jane y Anthony Connor, pero Tom se quedó con la custodia de ambos. En el 2006 se casó con Katie Holmes, procrearon una hija, Suri, y seis años después se divorciaron. Holmes tiene la custodia y ambos actores declararon que la división de vienes fue “por partes iguales”. Sin embargo, portales internacionales aseguran que Tom debió dar tres millones de dólares por cada año de relación a la madre de su hija.



Entre los matrimonios sexies de la industria cinematográfica estaba el de Scarlett Johansson y Ryan Reynolds. Ella interpuso la demanda en el 2010 y seis años después dijo que “Vivir con otro actor es complicado” y que incluso, cuando el trabajo de uno de ellos crece “todo se hace competitivo”. El enlace duró dos años. Raynolds ahora es esposo de la también actriz de Hollywood Blake Lively.



El listado pica y se extiende. Y es que, sin duda, los divorcios ponen muchos aspectos en juego, pero los de Hollywood, en particular, suponen una verdadera película para sus protagonistas, donde aparentemente los daños emocionales quedan relevados en primer plano.



Entre las tantas historias amorosas con triste final en Hollywood está la de Demi More, divorciada de Bruce Willis, supuestamente por mutuo acuerdo. Con tres hijos en común, duraron más de 10 años juntos. En su matrimonio de ocho años con Ashton Kutcher, quien interpuso la demanda, el proceso tardó dos años en concluir (2012) porque no lograban ponerse de acuerdo en lo económico ya que la actriz solicitaba una manutención. Demi visitó constantemente lugares de rehabilitación por su adicción a las pastillas y el alcohol como consecuencia de la separación del actor 16 años menor que ella. Luego, él se casó con Mila Kunis, con quien tiene una hija y espera otro retoño.

Curiosidad

Angelina, Melanie, Robyn More , Amber Heard, Reynolds y Ashton han tenido en común a la abogada Laura Wasser.