NEW YORK (AP) — La nueva versión de "The Magnificent Seven" (Los siete magníficos), de Antoine Fuqua, se apoderó de las taquillas en su estreno de fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá con una recaudación de 35 millones de dólares, impulsada por el atractivo estelar de Denzel Washington.

Según proyecciones de Sony Pictures difundidas el domingo, "The Magnificent Seven" rebasó por mucho los ingresos del estreno "Storks", de Warner Bros. La cinta animada, en la que Andy Samberg estelariza con su voz a una cigüeña que entrega bebés, captó el fin de semana 21,8 millones de dólares. "The Magnificent Seven" es una nueva versión de la cinta del mismo nombre de 1960 que dirigió John Sturges y que también es otra derivación de los "Siete Samurai" de Akira Kurosawa. La nueva versión se convirtió en uno de los estrenos de mayores ingresos en taquillas para una película del género Western. La captación histórica de una cinta Western pertenece a "Cowboys & Aliens" que combina géneros y recaudó 36,4 millones de dólares en su estreno en 2011. En tercer lugar en taquillas se situó "Sully", de Clint Eastwood, que en su tercera semana captó 13,8 millones de dólares.