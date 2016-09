Cuando el sostén del hogar está en manos de menores

La problemática del trabajo infantil se complica cuando las personas y organismos responsables de proteger el sano crecimiento de los niños ni siquiera se ponen de acuerdo en definir lo que verdaderamente significa “trabajo infantil”. Mientras que para algunos un menor no debería realizar ninguna actividad que le reporte beneficio económico y que interrumpa su sano desarrollo físico y emocional, otros apuntan a que deben evitarse solo aquellas actividades intensas y peligrosas, dejando abierto un abanico de opciones que sí pudiesen desempeñar.



La infancia es la etapa del individuo donde debe recibir de sus procreadores soporte y cuidado, en todos los órdenes.



Tan pronto como el menor incursiona en el ámbito laboral no solo se interrumpe el orden de lo que debe ser su sano desarrollo y crecimiento, sino que se altera y se le reducen las posibilidades de rendir en tareas escolares y su socialización con su entorno se ve afectada.



Más de 300 mil niños en nuestro país, entre los cinco y 17 años, realizan actividades que les reportan beneficio económico, no obstante el trabajo infantil haber descendido un 6% en la última década, según datos de la última Encuesta Nacional.



Sin contar con la explotación sexual, donde más se recurre a la mano de obra infantil es en las plantaciones de arroz y plátano, así como en los talleres de pintura, ebanistería, mecánica y soldadura. Todo ello interfiere con la asistencia escolar del infante.



“Solo con la inserción al mundo laboral de los hijos menores de edad, estamos produciendo una ruptura del equilibrio de la familia, ya que la misma establece una jerarquía y roles determinados para cada miembro que la conforma. En este caso, los padres deben ser los proveedores de sus hijos en todos los aspectos: emocional, físico, social, económico y cultural”, explica la psicóloga Daysi Massiel Santana Meregildo consultada sobre el tema.



l ¿Cómo les afecta la inserción en el mundo laboral a tan temprana edad?

l Los niños que se dedican a actividades laborales pueden desarrollar una pobre autoestima, depresión, agresividad, irritabilidad y tolerancia a la frustración. Al estar ocupando su tiempo en el trabajo, sus habilidades de socialización disminuyen porque ya no hay tanto tiempo para interactuar con sus pares de igual modo. Y al asumir un rol de adultos, van perdiendo habilidades de cómo interactuar y hacer amigos de su edad.



Su rendimiento escolar disminuye, ya que suelen sentirse cansados y se produce una desmotivación hacia el aprendizaje porque sus intereses van cambiando, conllevando esto a la deserción escolar.



Muchos de estos niños suelen presentar desnutrición, bajo peso, retraso en su crecimiento y padecimiento de enfermedades, puesto que, en la mayoría de los casos, no se alimentan adecuadamente, se exponen al sol, humo, y son vulnerables ante accidentes de tránsito.



¿Cómo manejarlo para que su desarrollo físico y emocional no se vea afectado?

Aunque se promueve la eliminación del trabajo infantil, Unicef establece que cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas, relacionadas a la edad del niño, se engloba dentro del trabajo infantil y que superar dichos parámetros sería perjudicial.



Entre 5-11 años: una hora de trabajo semanal remunerado o 28 horas semanales de trabajo doméstico. 12-14 años: 14 horas semanales de trabajo remunerado o 28 horas de trabajo doméstico. 15-17 años: 43 horas semanales de trabajo remunerado o de trabajo doméstico.



Por lo tanto, para no afectar su desarrollo físico y emocional se debe velar porque el trabajo que realicen no sea un riesgo para ellos, donde no se entorpezca su permanencia en la escuela, donde tengan tiempo para recrearse e interactuar con sus amigos.



¿Qué papel debe jugar el Estado para evitar que esa práctica sea cada vez mayor?

El Estado debe ser un gestor de espacios de reflexión y sensibilización, continuar con el énfasis hacia la inserción de todos los niños en el ámbito educativo, seguir incorporando a los niños en la jornada escolar extendida, ya que les provee un ambiente adecuado, pero también les garantiza la alimentación, indispensable para su desarrollo. Otro aspecto, que considero también importante, son las acciones que promuevan el desarrollo de los pueblos con el fin de eliminar la pobreza.



¿En qué estratos de nuestra sociedad se ve con mayor frecuencia?

Esta situación prima en los sectores más vulnerables de la sociedad, en las zonas rurales, sobre todo, en aquellos que no tienen acceso a la educación y los que obtienen bajos ingresos económicos.



¿Si no hay escapatoria, qué se recomienda a esos hijos?

Reconocerse sujetos de derecho que no pueden dejar a un lado aspecto tan importante como la educación, recurso valioso que les permitirá seguirse desarrollando y alejarse de la pobreza. Dedicar tiempo al deporte y a la recreación, lo que contribuiría a disminuir el estrés que conlleva el asumir ese rol tan pesado. Comunicarle a un adulto sobre su situación, lo cual serviría de apoyo emocional. De igual manera, en la escuela, para que los profesores empaticen con la situación. Pero creo que el trabajo más importante consistirá en promover el perdón. Primero a sus padres, ya que, muchas veces se resienten por el hecho de adelantar a una etapa a la que no correspondía y limitar las oportunidades propias de la edad; y segundo, el perdón a la sociedad, por las injusticias y desigualdades.

Importante

El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infancia. En efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impiden su adecuado desarrollo.

Educación

Los niños que trabajan no están en capacidad de tener una educación normal y serán condenados a convertirse en un adulto analfabeto, sin tener la posibilidad de crecer en su vida social y profesional.