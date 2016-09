Albelo: “Aquí está prohibido ser diferente”

La programación de la televisión en República Dominicana continúa sufriendo cambios y bajas que envuelven a jóvenes y veteranos. A talentoscomo Manny Peralta, quien anunció que su espacio “Full con Manny” sale del aire el próximo viernes 30 luego de seis años de transmisión, se les hace más difícil permanecer en la pantalla chica. Su padre Domingo Bautista, las comunicadoras Tania Báez, Iamdra Fermín, Karina Larrauri, Miralba Ruiz y Magnolia Kasse, entre otras fifuras, ofrecen una clara muestra de que el horno no está para galleticas para mantenerse con programas propios frente a las cámaras.



Algunos, como el productor y comunicador Juan Carlos Albelo, han optado por los proyectos de temporada para mantenerse vigentes. En el caso de Albelo, regresa por el canal 9 con la segunda parte del proyecto “Trayectoria”, que le permitió ganar la estatuilla a “Programa de temporada del año” en los pasados Premios Soberano. El también conductor de radio entiende que, probablemente, la razón por la que a talentos jóvenes se les hace complicado mantener un espacio por sí solos es porque hacen lo mismo que ya están haciendo los de mayor trayectoria. “La mayoría de la gente de poca edad no hace televisión para gente joven; vienen a hacer lo mismo que hacen los veteranos. Como joven, para joven, yo tengo que hablar un lenguaje, hacer mi contenido en un ritmo para ese público”, sostuvo.



Juan Carlos Albelo aseguró que hay que generar contenido desde y para lo que hay en YouTube, ya que, entiende, es el tipo de material que está consumiendo el público joven que vive pegado al celular” y son estos videos los que provocan empatía, además de que demuestran el lenguaje, tiros de cámara y ritmo que dicho blanco de público prefiere. Según dijo, en la República Dominicana sigue siendo importante que el contenido dure mucho y que lo que gusta y se pega, normalmente, es lo que se parece a lo correcto y “lo correcto” es lo que ya está establecido.



El productor del también espacio de temporada “Acceso total”, criticó que se diga que para estar en la televisión hay que tener preparación. “Eso es mentira porque de ser así la mayoría no estuviera”, dijo. “Es talento, charm (encanto) y ángel, y es tan así como que los indicios de que alguien se pueda quedar o no es cuánto empatiza con lo establecido, no qué capacidad tiene para romper con lo que hay... no hay figuras, aquí está prohibido ser diferente”, precisó.



Más trayectorias



Juan Carlos Albelo regresa con “Trayectoria” a Color Visión, a partir del próximo domingo, a las 6:00 de la tarde. La segunda temporada contará con 14 emisiones, donde incluye, entre otros, especiales de Wilfrido Vargas, Olga Lara, Fefita la Grande, Luisito Martí, Anthony Ríos, Milly Quezada, Joseíto Mateo, Milagros Germán, la trayectoria del certamen Miss República Dominicana y el especial de aniversario de El Mismo Golpe.



Albelo, quien ha producido programas diarios, semanales y temporales, como “Esta Noche Mariasela”, “Noche de Luz” y “Acceso total” con Georgina Duluc, dijo que este último formato le parece más atractivo por ser una forma de llevar a la audiencia algo impactante y novedoso, diferente a lo tradicional.



“No es cierto que es el futuro de la televisión (los programas de temporada). El futuro de la programación televisiva es adecuarse a la elaboración de contenidos que vayan con el ritmo de lo que hay en internet y las redes”, manifestó.



Según dijo, un estudio que fue revelado antes del auge de Instagram y Snapchat, el mayor tiempo que dura una persona interesada en un contenido a través del internet es de un minuto y medio, y actualmente es la web lo que marca ese ritmo y no necesariamente la trascendencia del contenido.

Recomienda el psicólogo a quien no esté conforme

Tras recibir su estatuilla en los Premios Soberano, Juan Carlos Albelo dedicó su discurso a la comunidad gay, lo que significó un momento importante para él. El productor de radio y televisión considera que el país está preparado para una posible aprobación del matrimonio gay y que la gente ha ido dejando atrás tabúes y creencias acerca de este tema. Sostiene que posiblemente muchas de las personas que critican la preferencia sexual de otros es porque no hay dentro de su familia un miembro gay. “Ya en la sociedad esto se trata con mucha naturalidad. Posiblemente son de esas cosas raras, pero cotidianas”, dijo. Explicó que ha recibido muchas críticas, pero que las ignora, porque tiene una autoestima bien puesta y que no cree en las “fórmulas personales”, sino en las cosas que a él le han dado resultado. “El que no se sienta conforme y tranquilo, que vaya al psicólogo. Que se cure de todo lo malo que le echaron dentro de su cabeza, porque yo lo hice, yo no soy lo que soy por mí solo; de alguna manera mi madre me puso una semillita, pero yo tuve que completar yendo a terapia, y aun voy cuando puedo”, declaró. Asimismo, invitó a empoderarse e informarse, pero, sobre todo, a saber que cada persona tiene un valor como ser humano y que, básicamente, todo lo demás es accesorio, por lo que aunque importe lo que el prójimo piense, la valoración externa no debe ser lo principal.