Aquino busca ser elegido otra vez en la JCE

28/09/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

El miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, dijo que es partidario de que exista cierto nivel de continuidad en la elección de los miembros de ese organismo. Ángel Aquino entiende que se requieren personas con la experiencia que poseen los actuales integrantes del pleno, y que no es nada nuevo que repitan alguno de los que están.



No obstante, manifestó que es un derecho que tienen los que se oponen a que los miembros actuales de la JCE no sean escogidos en esos cargos. Dijo que esa es una decisión que le corresponde al Senado de la República.



Este martes, la comisión especial del Senado continuó el proceso de evaluación de los aspirantes a ser miembros del organismo electoral, al entrevistar a 12 candidatos, entre los que figura Aquino.



También fueron evaluados Ramón Rigoberto Liz Frías, Freddy Bolívar Almonte Brito, Alfredo Ramírez Peguero, Luis Sebastián Yepez Suncar, Jorge Eligio Méndez, Gregorio Antonio Caimares Domínguez, y otros.