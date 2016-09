Doc Rivers dice pueden ganarle a cualquiera

Los Ángeles. Doc Rivers es bien conocido entre los “súper equipos” de la NBA. Él entrenó a uno de ellos para alcanzar un campeonato de la NBA en 2008: los Boston Celtics. Así que no se asusta con el súper equipo de este año, los Golden State Warriors, que ganaron 73 partidos la temporada pasada y quienes agregaron a Kevin Durant como agente libre y recién se convirtieron en el principal rival de Los Ángeles Clippers. “Creo que podemos jugar con cualquiera, no creemos que haya una brecha”, comentó Rivers sobre el reto de desafiar a los Warriors esta temporada. “Es todo lo que debemos probar, y creo que todos debemos probarlo”.



Rivers no ahondó en el tema, ni en lo que significa esa historia para los Warriors. Pero insistió en la importancia de mantener a su equipo enfocado, sin prestar atención a los rivales del norte de California. “Es decir, en verdad nos gusta nuestro equipo”, dijo Rivers sobre los Clippers, que perdieron en la primera ronda de los playoffs pasados.