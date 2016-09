Fallece hija de Yanira “La Exclusiva” que fue baleada

Luego de permanecer ocho días en cuidados intensivos a causa de dos impactos de bala, la hija de la bachatera Yanira “La Exclusiva”, Elizabeth Berger, murió ayer en el Hospital General Plaza de la Salud. La joven, de 18 años, que residía en Suiza con su madre, llegó a Santo Domingo hace una semana para estar presente en el novenario de su esposo, quien falleció en circunstancias que aún no han sido aclaradas. A través de una conversación vía telefónica con el espacio radial “Dando Candela” (Fidelity 94.1 FM), la cantante ofreció una versión de los hechos que le costaron la vida a su hija, ocurridos el pasado 18 de septiembre.



“Yo quiero, por favor, aclarar eso, y gracias a Dios que ustedes me llamaron”, le dijo Yanira al comunicador José Ángel Morvan, quien había indicado que la joven fue baleada por desconocidos cuando salía de una discoteca junto a otras personas. “La niña no salía de una discoteca, la niña venía de otro velorio con una amiga. Ella no salía de una discoteca como dicen, porque ella fue a los nueve días de su esposo”, agregó.



“La Exclusiva” informó que llegará a Santo Domingo el día de hoy, junto a sus demás familiares, para velar los restos de su hija, quien duró más de una semana debatiéndose entre la vida y la muerte.



“Tenía un tiro (bala) en la barriga que todavía no se la habían sacado, porque no era necesario en el momento, pero la operaron del lado del cuello porque tenía problemas en el esófago”, explicó.



Yanira “La Exclusiva” ganó popularidad en la farándula dominicana por su programa “Un poco de Suiza en Santo Domingo”, que se transmitía los sábados por el Canal del Sol, y por sus presentaciones en pianos bar y apariciones en programas televisivos, en los que atraía por su personaje extrovertido. Yanira nació en San José de Ocoa y a los doce años se fue con una tía a Suiza en busca de un sueño y mejor vida.