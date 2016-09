Jerlis se afianza en la música de la mano de Raulín Rodríguez

Respaldado por el reconocido cantante Raulín Rodríguez, el joven bachatero Jerlis se afianza en la industria musical desde la isla de San Martin. Con más de una década en el arte, donde se ha dado a conocer por su timbre de voz similar a la de Raulín, Jerlis muestra su alegría por el despegue de su carrera, y más ahora cuando el intérprete de “Esta noche”, al escucharlo, se interesó por él y le manifestó que se convertirá en su padrino musical. Tanto es así que fue Raulín Rodríguez quien lo invitó a su pueblo a compartir con él y sus amigos, y de ahí salió la invitación que le hiciera el bachatero para cantar en las patronales de Santa María a celebrarse el ocho de diciembre.



“Estoy muy contento porque solo había grabado mis temas con parte de sus músicos, pero ahora Raulín escuchó mis temas y me dijo que me daría la patadita de la suerte y que además me ayudará con la promoción del tema en todo el litoral del noroeste”, contó Jerlis, quien ahora se dedicará a conquistar la plaza de la tierra que lo vio nacer con su nuevo tema “Escúchame”.



El equipo de Raulín también ha quedado encantado con el timbre de voz y la calidad musical que muestra Jerlis en cada una de sus canciones, y de inmediato le manifestaron su apoyo para poner todo su esfuerzo hasta lograr que él sea la cara nueva de la bachata dominicana. También planean hacer un dúo juntos, en donde ambas voces se mezclen y se pueda ver el gran parecido. “Él me dijo que escriba una canción y cuando esté lista entraríamos a estudio para grabarla juntos”, expresó.



El próximo tema a pautar de Jerlis será “Señora”, un sencillo que ya Rodríguez escuchó y con el que quedó encantado.