Tras retiro, David tiene una “agenda de negocios”

Fenway Park, Boston, MA.- David Ortiz tiene un panorama claro de lo que quiere, luego de que diga adiós al béisbol en unos días. “Tengo una agenda de negocios”, dijo Ortiz en exclusiva a elCaribe desde el Fenway Park de esta ciudad. “Aunque tengo experiencias previas, ahora será más de lleno porque siempre he pensado en que uno debe estar al frente de sus cosas. Los negocios se atienden directo”, agregó el toletero dominicano.



El designado de los Medias Rojas ha visto cómo muchos atletas han perdido su fortuna de la mano de asesores que no hacen bien su trabajo. “Es duro cuando después que te has fajado para ganarte el dinero para asegurar tu familia, entonces te engañen. Y siempre que puedo les digo a los que van subiendo que cuiden su dinero, que no se aloquen y que no se lleven de mucha gente que aparecen de repente con miles de propuestas que no son las mejores”, dijo Ortiz, quien ha ganado más de 140 millones de dólares en su carrera como pelotero.



“Mira, como recientemente leí, que a Sammy (Sosa) le pasó un inconveniente con unas personas. Y mira que me consta que él ha tenido asesoría de primera y lamento que eso haya sucedido”, comentó haciendo alusión a una alegada estafa de la que Sosa fue víctima recientemente por varios millones de euros, según se reportó en varios medios.



“Vamos a ver si en bienes raíces o en otros negocios, pero el dinero no puede quedarse estancando. Hay que ponerlo a producir”, dijo.



Con sus hijos



El Big Papi, que desde ayer inició una serie de tres partidos con los Yanquis, su última en Nueva York, donde recibirá un homenaje de parte de los dueños de casa, también necesita dedicar más tiempo a sus hijos. “Tengo tres. Una que está en la universidad, otra hembra (la que le cantó en un acto en Boston) y el varón. También es justo que esté más con ellos y trate de orientarlos más de cerca el resto del camino. Uno sacrifica la familia en esta carrera”, dijo.



Jessica es la hija mayor de Ortiz. Luego está Alexandra y el más pequeño es D´Angelo, quien, dicho sea de paso, estuvo con su padre en el estadio el día de la entrevista. “Le da duro a la pelota”, dice Ortiz sobre el prospecto de la familia. “No tiene a quien salir mal bateador”, dijo David con una sonrisa.

Agradece el gran apoyo que recibió de sus padres

David Ortiz siempre estará agradecido de sus padres, Leo Ortiz y Ángela Arias, por todo lo enseñado en su infancia. “El viejo mío siempre se preocupó porque en casa estuviesen las tres calientes y mi vieja, que en paz descanse, fue la responsable de evitar que uno doblara por la esquina equivocada”, dijo el miembro del club de los 500 cuadrangulares. “Viví en muchos barrios y éramos pobres, pero siempre bajo la regla. Hoy, con todo lo que Dios me ha dado, agradezco a ellos la crianza”.