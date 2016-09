Viuda del arquitecto que se suicidó en la Oisoe recibe presiones para pagar deudas

A un año del suicidio del arquitecto David Rodríguez García, de 40 año, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Pilar Montilla, dijo que está recibiendo presiones por parte de un banco y de los empleados que este tenía a su cargo para que pague las deudas que éste contrajo para la reconstrucción de la escuela.

Durante una visita que Pilar Montilla hizo al programa “Enfoque Matinal”, que se difunde por NCDN, canal 37, en compañía de su hijo mayor, David Rodríguez, negó que haya recibido pago alguno de la OISOE, como estos dijeron que hicieron luego de la muerte del arquitecto. Presuntamente le depositaron seis millones de pesos.

“El pago no existió, eso es pura mentira. La cuenta estaba en cero, es todo mentira. Ellos quieren que yo pague, pero yo les digo a ellos que se reporten a la Oisoe porque yo no tengo dinero”, indicó Montilla.

Por falta de dinero, el arquitecto había acumulado el pago de la mensualidad a sus empleados, incluyendo parientes de éste, quienes mediante un acto de alguacil ahora están obligando a la viuda a que les pague.

Además, dijo que está recibiendo llamada del Banco de Reservas, de donde le exigen que pague una deuda de alrededor 200 mil pesos que adquirió Rodríguez García para poder concluir su obra.

“Yo le dijo que tengo entendido que cuando una persona muere ya no hay que pagar y él me dijo que no, porque con ese tipo de muerte no se cumple”, expresó la viuda del arquitecto, quien aseguró que no posee bienes y que incluso vive en una casa alquilada.

En ese sentido, dijo que lo único que recibe de la OISOE es una pensión de 30 mil pesos mensual y el pago universitario de su hijo mayor, David Rodríguez, quien estudia arquitectura.

En otro orden, la viuda del arquitecto espera que se haga justicia en torno a la muerte de Rodríguez García, quien se había ganado la construcción de una escuela en un sorteo, debido a que entiende que su muerte se trató de un homicidio.

Mientras que su hijo espera que “por lo menos en ese caso de haga justicia ya que se sabe que hay lo que hay es corrupción y que por la corrupción mi papá llegó hasta ese punto”.

Por el caso están presos Yoel Soriano y Alejandro de los Santos, a quienes el arquitecto acusó de ladrones en una nota que dejó al momento de quitarse la vida de un disparo en un baño de la Oisoe.