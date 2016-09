Adompretur celebra Día Mundial del Turismo

29/09/2016 12:00 AM - El Caribe

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), con motivo del Día Mundial del Turismo y el 39 aniversario de su fundación, llama al Gobierno a no frenar el desarrollo turístico del país. La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) exhortó al presidente Danilo Medina a no frenar la marcha de la locomotora del desarrollo representado por el turismo y a promover las inversiones necesarias para asegurar el despegue del sector en diversas comunidades del Sur, el Nordeste y el Noroeste.



En una declaración con motivo del Día Mundial del Turismo y del 39 aniversario de su fundación, Adompretur coincide con otras instituciones del sector en que no se debe congelar la inversión pública en el turismo, ya que eso implicaría ralentizar el crecimiento turístico y afectar a todos los renglones productivos del país encadenados al turismo, incluyendo la agropecuaria, la industria, la construcción, el comercio, el transporte y la artesanía.



Entiende la entidad periodística que el Gobierno y el Congreso deben reflejar en el presupuesto del año 2017 la voluntad de mantener el liderazgo del país como primer destino turístico del Caribe y expandir el impacto de la industria en provincias con un enorme potencial, como Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Santiago y Montecristi, entre otras.



“Sería un mal negocio para el Gobierno frenar el ritmo de desarrollo de un sector que solo el año pasado generó inversiones por más de 24 mil millones de pesos, aportó más de 500 mil millones de pesos al producto interno bruto del país, tuvo una participación directa e inducida en el empleo de más de 597 puestos de trabajo y aseguró ingresos para el fisco por unos 44 mil millones de pesos”, dijo su presidente Luis José Chávez.



La República Dominicana, apunta Chávez, ha logrado convertirse en el primer destino turístico del Caribe y en el cuarto destino de América Latina, a pesar de que hasta ahora solo ha explotado de manera intensiva el turismo de sol y playa.