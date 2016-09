Braulio: “Mientras tenga voz, cantaré”

El cantante español Braulio tiene un nuevo disco. “Siete décadas” es el nombre que lleva la producción que pretende lanzar en un mes y la cual describe como una de las mejores de su carrera, que ya asciende a 43 años. El compositor de 70 años dijo a elCaribe que no piensa en retirarse, sino, más bien, en morir en el escenario; porque, para él, es una terapia poder cantar. “Mientras tenga voz cantaré. ¿Qué voy a hacer? ¿Sentarme en los bancos de los vagos de mi pueblo? ¿Dedicarme a la cría de pájaros canarios? ¡Pues claro que no!”, explicó el intérprete de “La cárcel de tu piel”.



Braulio, quien se encuentra en el país para presentar el show “Amargue Total” el próximo viernes 30, en el Salón La Mancha del Hotel Barceló, antiguo Lina, expresó que le sigue sorprendiendo que el público dominicano le brinde su apoyo, lo acoja y cante sus canciones, y resaltó, además, que le emociona cuando se encuentra con jóvenes que conocen y corean sus temas, aun haya sido porque “los padres los han sometido a esa tortura desde pequeños”.



El artista recordó que descubrió que se “pegó” en República Dominicana en los años 80 cuando, en una presentación en El Show del Mediodía, tuvo que cantar para un público compuesto por niños de seis a siete años de una escuela, quienes corearon “La más bella herejía” de principio a fin, sin saber lo que estaban cantando.



“Todavía lo recuerdo y me emociono. Yo no sabía cómo iba a cantar eso… empecé, y los chiquillos conmigo. Ese día me dije –parece que entré; la pegué en este país”, narró durante el encuentro con la prensa dominicana.



Braulio Antonio García Bautista, nombre completo del cantante, ha compuesto temas como “Este amor que hay que callar”, interpretado por Yolandita Monge. Explicó que para él, es más fácil componer cuando tiene problemas de amor o se siente triste, en especial para las letras que describen despecho. Sin embargo, citó, entre sus ejemplos, “En la cárcel de tu piel” y “El vicio de tu boca”, algunas de las que ha escrito en este estado.



“Yo creo que es más fácil y, obviamente, saldrá una canción así, de desamor y triste, pero es más fácil. Aunque yo pienso que las canciones mías que han llegado más al público son las que hablan del amor en tono victorioso o describen situaciones amorosas intensas”, agregó.



En esta ocasión, el español tendrá como anfitriona a la cantante dominicana Jhoana Almánzar, cuya voz elogió y dijo, además, que le escribirá una canción.

“Yo siempre estoy en amargue, el año entero. Una canción compuesta por Braulio es más que un honor. Es entrar por la puerta grande”, sostuvo Johana, quien estuvo presente en un encuentro con la prensa.