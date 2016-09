Djokovic se retira del Abierto de China por lesión

29/09/2016 12:00 AM - Agencia AP

El tenista serbio Novak Djokovic anunció ayer que no competirá en el Abierto de China por una lesión de codo. El campeón defensor indicó que está “muy desilusionado” por perderse el torneo en Beijing, donde ha ganado el título cuatro años consecutivos. Indicó que “continuaré con mi rehabilitación y espero volver a jugar en el circuito de la ATP lo antes posible”. “El Open de China es uno de mis torneos favoritos, he tenido mucho éxito allí, ganando seis veces, y me encanta competir frente a los apasionados fans chinos”, añadió Djokovic, quien mantiene una racha de 29 partidos sin perder en Pekín.



Djokovic, primero del ranking mundial, ha tenido un bajón en su rendimiento en meses recientes. Fue eliminado en la primera ronda de los Juegos Olímpicos y en la tercera ronda de Wimbledon, aunque alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos, donde cayó ante Stan Wawrinka. Djokovic tiene programado volver a jugar en el Masters de Shanghai a partir del 10 de octubre.