“Bebé Tambora” deja la orquesta de El Prodigio

29/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El joven músico Bralen Robles Díaz, conocido en la música como “Bebé Tambora”, anunció su salida de la agrupación El Prodigio, donde estuvo durante ocho años. “Me siento agradecido de Krency García y todo su equipo de trabajo, una plataforma que fue sumamente importante para mi crecimiento como músico y profesional de la música típica”, comentó el tamborero.



El hijo de dos conocidos artistas, María Díaz y Juan Robles (Viejo Puro), dijo que en los próximos días anunciará sus nuevos proyectos, por lo que espera el mismo respaldo de siempre, tanto de sus amigos como de sus seguidores. “Aprendí mucho durante esta etapa laboral, por lo que hoy me llevo una gran satisfacción y un cúmulo de experiencias que me ayudaron a formarme como artista, lo cual me servirá para seguir desarrollándome y creciendo dentro del merengue típico”, explicó el también cantante. Díaz, desde muy joven, se interesó por los instrumentos musicales, especialmente por la tambora.