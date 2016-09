LeBron dice que busca igualar a Michael Jordan

INDEPENDENCE, Ohio, EE.UU. Ahora que LeBron James ha ganado un campeonato que se recordará por generaciones, el astro de los Cavaliers se ha fijado una meta más elevada: Igualar a Michael Jordan. Desde hace años, muchos mencionan que James terminará insertándose en la elite a la que pertenecen Jordan y otras leyendas de la NBA. Pero públicamente, el alero se había negado a reconocer que le gustaría ser recordado como el mejor de la liga.



Hasta ahora. “Es una meta personal”, dijo James el lunes a The Associated Press. “Sólo que nunca la menciono. Es mi propia meta personal ser más grande que los grandes. Pienso que ésa debería ser la meta personal de todos”.



Apuntar a lo más alto



James se convirtió en tricampeón de la NBA cuando ayudó a que Cleveland dejara atrás una sequía de títulos de 52 años, con una remontada histórica en la final de la campaña anterior ante Golden State. Los Cavs perdían por 3-1 esa serie.



El espíritu de Jordan proyecta una sombra sobre James pero lo alienta también. Su deseo de igualar a la leyenda de los Bulls, que ganó seis coronas, no debe considerarse inusitado. James considera que todos deben apuntar a lo más alto.



“Si trabajas para cualquier compañía, para un diseñador o en cualquier otro lugar, piensas ‘aspiro a ser como esa persona, porque lo ha hecho bien’. Es la más grande y uno la admira”, indicó. “Así que siempre ha sido mi meta personal usar esa motivación que él me dio de niño y aprovecharla ahora, que quiero llegar donde él está. Eso nunca cambia”.