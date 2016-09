Manny no se reportará a las prácticas de AC

El presidente del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, Winston -Chilote-Llenas, anunció que Manny Ramírez no se reportará a los entrenamientos del equipo este lunes. “Manny me hizo una llamada telefónica en la que dijo que ha realizado entrenamientos en las últimas semanas y que su cuerpo no le ha respondido como esperaba, razón por la que no estará el lunes en los entrenamientos de las Águilas”, dijo Llenas.



Explicó, además, que Ramírez le había dicho que se ausentará del país este fin de semana para asistir a la ceremonia de despedida oficial de David Ortiz en Boston el próximo domingo.



“Las puertas de las Águilas siempre han estado abiertas para Manny y respetamos su decisión”, dijo Llenas. Las Águilas abrirán su campo de prácticas para los jugadores de posición el próximo lunes, con lo que pretenden preparar su conjunto para la venidera campaña.



Las Águilas se medirán a los Gigantes el 20 de octubre en el inicio del torneo en el Estadio Cibao.