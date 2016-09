Minerd gastó RD$55 MM en stand de feria

La construcción de una réplica de la sede central del Ministerio de Educación en la XVII edición de la Feria del Libro del 2014, vuelve a ser objeto de cuestionamientos, esta vez dentro del informe Calidad del Gasto Educativo, presentado recientemente por Acción Empresarial por la Educación (Educa). Dicho estudio insiste en que el gasto de RD$18 millones 556 mil 134. 26 centavos en el stand institucional del Minerd no guarda relación directa con el nivel de logro de los aprendizajes, y lo calificó de cuestionable.



Según el Plan Operativo Anual (POA) de la institución, en 2013 se invirtió un total de RD$15.4 millones en el pabellón de la Feria del Libro, superando los RD$1.37 millones presupuestados inicialmente.



Para 2014, el gasto para este evento se incrementó en RD$18.5 millones, es decir, RD$3 millones por encima que lo ejecutado en 2013, lo que en tan solo dos años totalizó una inversión en pabellones de RD$33.9 millones.



Adicionalmente, a estos gastos se le suman, el gasto en que incurrieron algunas direcciones e instituciones descentralizadas del Minerd, como la Dirección General de Cultura; la Dirección de Desconcentración; el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi); la Dirección de Medios (Radio Educativa Dominicana) y la Dirección de Desarrollo Curricular, que en 2013 entre todas gastaron un total de RD$22.8 millones y RD$26.7 millones en el 2014.



En el caso de la Dirección General de Cultura, en la feria del libro 2013 se gastó RD$7.5 millones y en 2014 casi duplicó el costo con RD$12.7 millones.



Al analizar estos gastos, Educa recomendó evaluar la relevancia y pertinencia de invertir RD$55.5 millones en eventos como la Feria del Libro y “con esto no se pretende motivar al Minerd a no realizar este tipo de actividades, sino más bien, se invita a ser más eficiente en la utilización de los recursos”.



Indica que con un monto equivalente a este gasto, se habría podido contribuir a reducir el déficit de edificaciones escolares, construyendo dos escuelas de 16 aulas con capacidad para 560 estudiantes cada una, tomando como referencia lo presupuestado para la construcción de escuelas en el POA 2014.



RD$55 millones en viajes



Otros gastos administrativos cuestionados en el estudio tienen que ver con los viajes. En el caso particular de la Dirección de Relaciones Internacionales, para 2014 se observa que de RD$65 millones planificados, el 84.6% (RD$55 millones) fue usado en viajes al exterior (actividades, representación del ministro, talleres, entre otros) para 40 funcionarios del Minerd, equivalente a un monto anual por funcionario de RD$1.37 millones.



“Si bien es cierto que estas actividades pueden agregar algún valor, si se identifican opciones alternativas de capacitación e intercambio para los funcionarios, estos recursos podrían ser canalizados a necesidades prioritarias del sistema educativo”.