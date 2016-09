La Nueva Escuela se queda con un solo “maestro”

Dicen que los cambios nunca han sido fáciles, en ninguna etapa de la vida. De eso saben varios exponentes de la música urbana, que después de lograr reconocimiento como integrantes de un proyecto en conjunto decidieron buscar el éxito por separado. En géneros como el reggaetón se han dado muchos casos. En el plano internacional se recuerda a Lito & Polaco, Wisin & Yandel, Héctor & Tito, RKM & Ken-Y, Arcángel & De la Ghetto, Dyland & Lenny, por mencionar algunos casos; mientras que en el área dominicana lograron trascendencia Los Teke Teke, y, hasta hace poco, Carlitos Wey y Crazy Design decidieron buscar el éxito por caminos separados.



En ese camino de la separación se alineó La Nueva Escuela. Ya Kenny de Jesús Brea, mejor conocido como “Súper Kenny”, ha anunciado de manera formal su despegue como solista.



El intérprete de “Mejor me quedo solo” decidió tomar las riendas de su carrera. “Hoy en día continúo con el proyecto de La Nueva Escuela, pero con nuevos colores, nuevo equipo de trabajo, con el mismo manejo, que es Nelson López, que es el mánager desde hace cuatro años. Para mí es todo un reto, un reto que quiero asumir y lo voy a asumir de la mejor manera”, aseguró Súper Kenny a elCaribe. En lo adelante, el joven cantante, aunque continuará con el concepto de La Nueva Escuela, trabajará para representar su nombre y llevar nuevos colores a la música urbana.



Sin embargo, en esta nueva etapa, Kenny no se limitará al género urbano, también apostará a la bachata y la salsa, con las cuales quiere representar al país a nivel internacional.



“Pienso ir renovando. Lo mío nunca ha sido quedarme estancado en la misma línea, decir yo soy una artista urbano, yo quiero representar como un artista a la República Dominicana, vaya donde vaya, hacer el género bachata, la salsa, donde también tengo composiciones, y entiendo que sería un buen resultado para mí irme innovando en mi nueva etapa”, sostuvo.



Aunque ya tiene preparada una producción completa, Súper Kenny ha desistido de estrenarla en una sola entrega. Prefiere ir lanzando sencillo tras sencillo, como es la dinámica que impera en el mercado.



Hace unos días estrenó los temas “Sacando candela”, el cual calificó como dembow de calle, acelerado y de corte musical agresivo; y “Yo no sé”, un concepto más romántico, al estilo trap.



Separación



Aunque en sus planes inmediatos no figuraba la palabra “separación”, el trío se desintegró al regreso de una gira por Europa. Reveló que uno de los integrantes decidió salir “de forma espontánea”, por lo que entendió que ya era hora de darle riendas sueltas a su carrera.



“Son cosas que pasan, se han separado grandes grupos como Aventura, Wisin y Yandel, un sin número de agrupaciones, quizás porque se ha llegado a un punto donde cada quien entiende que es su momento de brillar en solitario”, expresó el creador de La Nueva Escuela, tras augurarles éxitos a sus excompañeros: José Rafael Lebrón y Laudy Pérez. “Que Dios los premie”, expresó.



Sin embargo, dijo que si se presenta la oportunidad de volver a grabar y cantar juntos en tarima la aceptaría para brindar todos los éxitos que cultivaron juntos.

Faltan buenos promotores

Como solista, Kenny busca inyectarle más calidad al movimiento urbano dominicano a través de sus canciones, para que logre proyectarse a nivel internacional. Al evaluar las barreras del mercado, entiende que a la industria urbana local le hace falta buenos promotores que sepan trabajar en naciones como Colombia, Perú y México, entre otras. “Entiendo que lo que falta es algún buen promotor, alguien que conozca bien lo que es el mercado y el negocio en esos espacios, que se interesen por la calidad de la música que manejamos los cantantes del género urbano de la República Dominicana”, indicó. A su juicio, ese elemento representaría la “patadita de la suerte”.

Wisin & Yandel

La separación de los dúos es una historia que se repite en la música urbana. En el plano internacional, fórmulas que fueron tan exitosas como Wisin & Yandel, hoy llenan de nostalgia a sus seguidores.

Los Teke Teke

En el género urbano dominicano, la ruptura de Los Teke Teke dio mucho de qué hablar. Carlitos Wey y Crazy Design ahora buscan posicionarse como solistas. f.e.