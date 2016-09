Wily Mo Peña buscará recuperar el terreno perdido con los Tigres

La última vez que Wily Mo Peña vio acción en la pelota invernal dominicana fue en la temporada 2011-2012 con los Tigres del Licey. Cuatro campañas después, Mo Peña sorprende a sus compañeros de equipo integrándose a las prácticas del equipo con la finalidad de recuperar terreno perdido. “Son cuatro años fuera de la pelota dominicana. Quiero ser parte de este equipo y es por eso que decidí integrarme lo más temprano posible a los entrenamientos del equipo. Tenía hambre de jugar en mi país”, sostuvo Mo Peña.



Manifestó que este año no participó en la liga profesional de Japón con SoftBank Hawks Fukuoka, tras cuatro temporadas de manera ininterrumpida, debido a que quería tener más acercamiento con su familia. “En Japón no es lo mismo que en Estados Unidos. Allí tenemos que durar diez meses y si me pongo a jugar de una vez aquí no le dedicaré el tiempo que se requiere para mi familia”, apuntó.



En su última temporada, el nativo de Laguna Salada, de la provincia Valverde, participó en 29 partidos con el Licey, promediando .182 con el madero. Conectó cinco jonrones y remolcó 16 carreras. “En los Estados Unidos estaba practicando para llegar en óptimas condiciones a estos entrenamientos. Duré el año entero en eso. Quise venir temprano al país para tomar ese calientico para ponerme en forma y a la vez compartir con los muchachos”, expresó el jugador de 34 años.

Peña llegó al conjunto del Licey en mayo de 2008 procedente desde los Leones del Escogido, quienes a su vez recibieron al lanzador Roberto Novoa y el receptor Wilkin Castillo.



“Ahora mismo estoy enfocado en ayudar a los Tigres del Licey y en hacer mi trabajo. A partir de ahí dependerá de lo que pueda suceder conmigo y mi futuro en el béisbol del extranjero. Pondré en las manos de Dios todo lo que pueda suceder conmigo. Él es el que sabe. Él es el que tiene la última palabra”, manifestó Peña, quien ha jugado en las Grandes Ligas con Cincinnati, Boston, Washington, Arizona y Seattle.