Actriz Elaiza Gil quiere producir su segundo filme en RD

En las últimas semanas, por República Dominicana han pasado diferentes propuestas artísticas venezolanas. En esta ocasión, le tocó el turno al séptimo arte con la actriz y ahora productora Elaiza Gil, quien visita el país a propósito de la séptima versión del Festival de cine Fine Arts. La actriz de la telenovela “Cosita Rica” estrenará en suelo dominicano el primer filme cinematográfico que produjo, “El peor hombre del mundo”, de la mano de Edgar Rocca y la productora de ambos, Veloz Producciones. El estreno en su natal Venezuela será en diciembre.



Elaiza Gil, dijo a elCaribe que ya tienen listo el guión para la segunda parte, que será “La peor mujer del mundo”, y que pretenden reunirse con productores dominicanos para grabarla aquí.



“El que no trabaja en la República Dominicana es porque es un flojo, porque aquí hay muchas cosas que hacer y muchas maneras, aquí hay oportunidades. Vamos a ofrecer este guión a ver qué pasa; imagínate, con los paisajes que se tienen acá la maravilla de producción que puede resultar de esta unión”, dijo emocionada.



Gil destacó que, para ella, visitar Santo Domingo por primera vez ha sido como “estar en casa”, y que considera que ambas repúblicas tienen mucho en común, por lo que no le sorprende que muchos compatriotas elijan a República Dominicana para refugiarse. Dijo que estaría más que feliz de formar parte de alguna producción dominicana, como actriz, y que le encantaría vivir en República Dominicana, pero que aún quiere apostar a crear cosas en Venezuela.



“Se siente ese calor, esa simpatía y esa apertura a la amistad que también tenemos los venezolanos. En mi país pasamos por una época de crisis y para nosotros fue una decisión grande abrir esta productora, pero queremos apostar a hacer cine en nuestra tierra y con una calidad, digamos que mundial”, destacó.



Festival Fine Arts



Con el Caribbean Cinemas de Novo Centro convertido en las calles de Nueva York de 1930, en honor al último filme de Woody Allen, “Café Society”, quedó formalmente inaugurada la séptima versión del Festival Internacional de Cine Arts. Para este año, la cartelera incluye la proyección de 60 películas provenientes de 23 países de todos los continentes, entre ellas, el filme venezolano más taquillero del 2015, “Muerte suspendida” y otros que fueron seleccionados por sus respectivos países para optar por nominaciones a los premios Oscar como son “Desierto”, “Le Client”, “Apprentice”, “The queen of Katwee” y “The long night of Francisco Sanctris” de México, Irán, Singapur, Estados Unidos y Argentina respectivamente.

Actores y directores dicen presente

Al festival se unirán Jonás Cuarón, productor y guionista de “Gravity”, ganadora de siete premios Oscar; Iván Sánchez, de la serie Crossing Lines; Mario Pagano, director de “Backseat Fighter”; Yordanka Ariosa, ganadora como mejor actriz por su interpretación en “El Rey de la Habana” en premiaciones como los Goya y festival de San Sebastián; Luis Vera, director ganador en el festival de San Sebastián con el documental “Mangoré: Por Amor al Arte”, entre otros.