Canciller haitiano repite que la veda a productos no existe

30/09/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

El canciller haitiano Pierrot Delienne reiteró ayer que no existe prohibición alguna en la importación de los productos dominicanos a Haití por la vía terrestre. “No hay veda”, dijo al ofrecer una rueda de prensa conjunta con su homólogo dominicano, Miguel Vargas Maldonado, celebrada en la Cancillería.



Delienne recordó que en un mes, él y Vargas Maldonado se han reunido tres veces: en Puerto Príncipe el mes pasado, en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, hace unos 10 días y ayer aquí en la Cancillería dominicana. “Es decir, que el diálogo y la cooperación personal entre los dos países es muy formal. Estamos trabajando en todo para una facilitación en el negocio, facilitación en la migración y todo lo que puede ser entre dos países con voluntad para trabajar en conjunto. No hay ningún problema entre nosotros”, manifestó Delienne luego de encabezar junto a Vargas una reunión bilateral.



A seguidas de esta declaración, el canciller dominicano señaló que al día de hoy “no existe ningún tipo de trabas”, en el comercio bilateral de productos que salen y entran hacia República Dominicana desde Haití, por cualquiera de las vías de transporte y “estableciendo los procedimientos correspondientes aduanales y otros”, aclaró Vargas.



Es la segunda vez que Delienne se refiere a este asunto de la prohibición de los productos dominicanos por vía terrestre. Lo hizo en la primera visita que hizo Vargas Maldonado a Puerto Príncipe, el pasado 30 de agosto. Pero, a mediados de este mes el embajador haitiano, Idalbert Pierre Jean, negó que levantara esta prohibición. Entonces ayer Delienne y Vargas tuvieron que referirse otra vez al tema y aclararlo todo.



El tercer encuentro



Este encuentro que entre Delienne y Vargas Maldonado fue básicamente una reiteración a la reunión que ambos tuvieron en Puerto Príncipe y en el que acordaron una serie de compromisos. Se mantiene en agenda la entrega de 112 mil pasaportes a haitianos residentes en República Dominicana, como manera de ir regularizando la migración entre ambos Estados. Esta entrega se estaría ejecutando ya a finales de octubre y para lo cual se ha establecido un proceso entre las autoridades dominicanas y haitianas. Otro asunto pendiente es seguir trabajando por la formalización del comercio entre ambos países y celebrar una reunión de la Comisión Mixta Bilateral para el 19 de octubre. El encuentro con los periodistas se retrasó por más de hora y media, para ofrecer una rueda de prensa fugaz que no superó los 10 minutos.

Estudia pedido de JCE sobre visa de Rosario

Cuando a Vargas se le preguntó en qué iba la petición del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), de que la Cancillería exigiera una explicación a la embajada estadounidense sobre por qué retiró las visas al presidente de ese organismo, Roberto Rosario, éste dijo que esa petición ya estaba en Cancillería. “Estamos procediendo como corresponde. De manera oportuna vamos a anunciar al país y a la prensa los resultados de este proceso”, dijo.