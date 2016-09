Cavs tienen en agenda limitar minutos a Lebron

El reto para el entrenador de los Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue, en su primera temporada completa al frente del equipo no solo es la forma en cómo dirigir a LeBron James cuando él está en la duela, también es encontrar la forma de mantener al veterano de 14 años fuera de ella. A medida de que el campo de entrenamiento abre esta semana, Lue dijo que mantener para el largo plazo a James, de 31 años, es una prioridad.



“He mirado el calendario”, dijo Lue el miércoles. “Solo para ver lo que tiene sentido y lo que es inteligente cuando juegas cuatro de cinco noches. No se puede mantener a nuestros chicos en la duela. Tenemos que ser inteligentes, entender que tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo y cuidar de nuestros jugadores clave. Y asegurarse que cuando lleguemos a los playoffs estemos listos”.



El calendario de los Cavs en realidad no incluye cuatro juegos en cinco noches, como mencionó Lue, pero tiene muchos de tres juegos en cuatro días, así como dos tramos de cinco en siete: uno del 20 al 26 de diciembre y otro del 4 al 10 de abril, este último seguramente incluirá fechas de descanso para James con un Cleveland que se prepara para los playoffs.



James tuvo el menor número de minutos en su carrera con 35.6 minutos por juego la temporada pasada, aumentando a 39.1 minutos por juego en los playoffs mientras buscaba el sexto viaje seguido a las finales en la ruta por un campeonato. Esto se produce un año después de él tomara dos semanas sabáticas en medio de la temporada regular para descansar su cuerpo en busca de estar más fresco.