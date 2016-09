Más de 100 mil personas ya han visto filme “Pa’ qué me casé?”

30/09/2016 12:00 AM - El Caribe

En menos de dos semanas, la película “Pa’ qué me casé?”, del reconocido director y actor Roberto Ángel Salcedo, ha sido vista por más de 110 mil espectadores en las salas de cines del país. Esta cifra la convierte en la cinta más exitosa de todo el verano. “Recibir la noticia de que en apenas 10 días superamos los 100 mil espectadores con “Pa’ qué me casé?”, es motivo de mucha alegría, y nos compromete a seguir llevando al cine historias que puedan convocar y entretener a la familia, y de ese modo contribuir al sano esparcimiento…”, expresó emocionado Roberto Ángel, director y guionista del filme.



Los actores y humoristas Fausto Mata y Cheddy García asumen los papeles principales en esta comedia de enredos que le ha sumado otro éxito taquillero al también presentador del programa de televisión “Más Roberto”, que se transmite cada domingo por Telesistema, canal 11. Sumado a este binomio protagónico, el elenco está fortalecido por actores muy reconocidos, como Carlos de la Mota, actor dominicano que se ha destacado en otros mercados, como el de México; Techy Fatule, Carlos Sánchez, Luis José Germán, Javier Grullón, Liz Soto, Francisco Vásquez y Freddyn Beras Goico.



Salcedo rodó este filme en junio 2015 y lo estrenó el pasado 15 de septiembre, con la unión de Miranda Films y Producciones Coral, producida por Paloma y Carlos R. Salcedo. “Pa’ qué me casé?” es el décimo título en la filmografía de Roberto Ángel. Algunos de sus éxitos en la taquilla dominicana lo alcanzó con “Un macho de mujer” (2006), “Mi novia está de madre” (2007), “Megadiva” (2009), “I Love Bachata” (2011), “Profe por accidente” (2013), “Vamos de robo” (2014), “Pal campamento”, “Todo incluido” (2015) y “Mi suegra y yo” (2016).