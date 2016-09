Ofrecerán el taller “Estemos Alerta”

30/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Aeroambulancia, Hylsa y G4S impartirán talleres en Jornada Road to Safety Driving Day, con el fin de prevenir asaltos mientras conduce. Como parte de un esfuerzo conjunto para desarrollar conductores responsables, un grupo de empresas se ha unido para impartir talleres relacionados con conducción segura y responsable en la Jornada Road to Safety Driving Day, a celebrarse el sábado primero de octubre en las instalaciones de la UNPHU.



La jornada está diseñada para alumnos de término de bachillerato que tengan licencia de conducir o carnet de aprendizaje, convocados vía sus colegios.

Aeroambulancia impartirá el taller “Primera Respuesta Ante Accidente de Tráfico”; Hylsa el taller “Cambio de Neumáticos” y G4S la conferencia “Estemos Alerta”, con el fin de prevenir asaltos mientras conducen.



El objetivo de la jornada es proveer clínicas de conducción segura a jóvenes conductores, impartidas por expertos pilotos internacionales que visitarán nuestro país para este evento, así como por pilotos de la Federación Dominicana de Automovilismo.



Road to Safety es una iniciativa del programa de responsabilidad empresarial de Grupo Pellerano Nadal, establecido en 1947 en el país.