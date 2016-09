“Sí” y “no” compiten con abstención en plebiscito

Bogotá. Ya no se trata de votar por el “sí” o por el “no”. Ahora la pregunta es cuántos colombianos acudirán el domingo a las urnas. El abstencionismo, que según los analistas tendrá gran protagonismo en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, se convirtió en un desafío para los actores políticos de Colombia que no logran convencer a la gente de participar en ese tipo de ejercicios pese a sus grandes implicaciones para el país.



“Es difícil saber cuánta gente va a votar. Nosotros estamos diciendo que es el 37% de las personas (habilitadas), que de última nos está dando unas 10 millones de personas”, explicó el consultor César Caballero de la encuestadora Cifras & Conceptos. Unos 35 millones de personas están habilitadas para votar en la consulta popular en la que deberán responder si avalan o rechazan el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado el lunes en Cartagena.



Aunque los carteles llamando a votar por el “sí” o por el “no” cubren las calles, la televisión repite en forma constante avisos sobre el plebiscito y las radios llenan su programación con apasionadas entrevistas y debates, se estima que la mayoría de los colombianos no irá a votar.



Caballero consideró que el grueso de la población de Colombia, donde el sufragio no es obligatorio, “se va a abstener” y que de ese 37% que concurrirá a los comicios, el “62% votarán por el ‘sí’ y el 38% por el ‘no’’’.



Como en otros países de la región, el abstencionismo no es un fenómeno nuevo en Colombia. El consultor recordó que en 1991, en las elecciones para los constituyentes de la nueva carta magna, votó sólo 30% del electorado y en el referendo convocado por el expresidente Álvaro Uribe en 2003 apenas un 25%.



En Venezuela, por ejemplo, un referendo en 1999 para una asamblea constituyente tuvo una inasistencia de 62% y otro para la aprobación del texto constitucional unos meses después tuvo una ausencia de 52%. “No creo que haya peligro de que se ponga en riesgo el umbral del ‘sí’ pero va a haber una abstención alta”, se lamentó el senador Iván Cepeda, un reconocido defensor del acuerdo de paz.



Para que el acuerdo de paz sea refrendado se necesitan poco más de 45 millones de votos de los 35 millones de ciudadanos aptos para sufragar. Colombia se jacta de tener una de las democracias más estables del continente, pero muchos apuntan que su histórica desigualdad económica y política ha minado la participación de la población en los comicios, además de que algunos no alcanzan a ver el impacto de su voto.

FARC se responsabilizan por víctimas

Líderes de las FARC pidieron perdón por las víctimas que ocasionaron a raíz de la violencia del largo conflicto armado al visitar una comunidad que sufrió los estragos de la guerra. Los comandantes Iván Márquez, Pastor Alape e Isaías Trujillo llegaron a la comunidad de La Chinita de Apartadó para una jornada de actividades con la comunidad y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de un ataque en los años 90 que dejó una treintena de muertos.