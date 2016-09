Dr. Benjamín Maldonado y Santiago

01/10/2016 12:00 AM - Herbert Stern

El Dr. Maldonado nació en la provincia de Granada, España, en el mes de julio de 1875. Sus padres se trasladaron a Puerto Rico a finales del siglo XIX, pero luego viajaron a nuestro país, trabajando en varias ciudades hasta establecerse en la ciudad de San Pedro de Macorís. Su padre, también médico, se llamó José Maldonado M orales. Inició sus estudios en el Instituto Profesional en Santo Domingo en el 1900 y recibió su título de Licenciado en Farmacia en el 1902. Su tesis, sobre “farmacología de los sueros”, mereció mención honorífica.



El Dr. Maldonado fue siempre un gran estudioso y en 1908 obtuvo el título, del mismo Instituto Profesional, de Licenciado en Medicina y Cirugía. Fue autorizado por el Juro Médico a ejercer la profesión en ese mismo año, con fecha 28 de noviembre, de acuerdo a la gaceta oficial 1948. Estudió algunos cursos de doctorado en Francia, pero no tenemos constancia de que obtuviera su doctorado. Aun así, no limitó su búsqueda de conocimiento y dos años más tarde, se graduó de odontólogo. Ejerció en nuestro país en San Pedro de Macorís, La Vega, Sabana de la Mar, Sánchez y Samaná.



En esta última ciudad se había establecido su padre, y allí tenía a su madre y hermana. Además, dirigía la farmacia “Aurora” en esa comunidad.



Debido a su preparación, médica y farmacológica, el Dr. Maldonado instaló un laboratorio químico farmacéutico, en donde elaboró diversos medicamentos, que patentizaba y registraba, tanto en la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, como en la de Fomento y Comunicaciones ( el equivalente al actual Ministerio de Industria y Comercio). Entre sus patentizados se encontraban El jarabe compuesto de Heroína Maldonado, la Zarza Quisqueya, la Zarza Divina, las Píldoras Tocológicas, las Píldoras Creosotadas. Las Píldoras Purgante Vegetal, las Píldoras Antipalúdicas, las Píldoras Tónicas Reconstituyentes, el Tricófero Maldonado y el Alcoholado Quisqueya. Estos productos aparecen reseñados en las revistas y periódicos de la época con frases elogiosas, por la mejoría de los pacientes tras su uso.



En esa época muchos médicos ofrecían sus preparados, tratando de competir con las famosas “botellas” de los curanderos y brujos. Los medicamentos de Maldonado, preparados, de acuerdo a estas informaciones, tenían rigor y calidad en su preparación.



En la ciudad de San Pedro de Macorís, actuó de manera útil, eficaz y provechosa. Así lo describe el Dr. Manuel Ortega, recientemente fallecido. El Dr. Maldonado, fue presidente del Honorable Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, ciudad en la que también ocupó los cargos de Inspector de Instrucción Pública, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Trabajo, Médico Sanitario, Médico de Cuarentena y Supervisor de Casas de Socorro. Pero no se detuvo solamente en la parte médica, el Dr. Maldonado Santiago, sino que también fundó la Librería Científica y Literaria, así como El Centro de Publicaciones.



El Dr. Maldonado Santiago fue reconocido en todas las ciudades de nuestro país en que ejerció, como una persona culta e instruida, de sólidos conocimientos en una gran cantidad de ramas del saber, que supo incorporarse a todas las actividades sociales o festivas, entregando siempre lo mejor de sí para beneficio de sus conciudadanos. Al final de sus días ejercía en Sabana de la Mar, pero fue aquejado de una fuerte enfermedad, que de forma muy agresiva le fue minando. Acudió a tratarse a la ciudad de Santiago de los Caballeros, en donde falleció en el mes de julio del 1928.