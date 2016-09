01/10/2016 12:00 AM - Etzel Báez

Filme de Woody Allen. De un vigoroso equilibrio estético. Puntual en su narrativa y en su plástica. De espléndida dirección de arte. Un conjunto de exposición visual (con unos tonos de color magníficamente creados a partir de nuevas tecnologías en cámaras 4K), todo un conjunto cinético que con gran maestría lleva al contexto cultural cinematográfico y de la colectividad burguesa exhibicionista estadounidense de los años 30 y 40. Sabiamente, narra el contexto y se vale de un alter ego protagónico que cae bastante bien en su poco más o menos imitación del mismo director, el joven actor Jesse Eisenberg (que hace de las veces de Woody con el cuidado de no imitarlo). Así, se desarrolla en dos ambientes: siendo uno de ellos un club nocturno, un tipo de bar-club llamado Café Society, y en este se dan cita nocturna la fauna ricachona de Nueva York: bandidos, políticos poderosos, estrellas del cine, artistas, supermillonarios y arribistas de todo tipo, el otro ambiente es el de Hollywood donde inicia el filme. Una historia con sus tramas moduladas en varios planos de la narrativa: la historia de un triángulo amoroso (con amor no correspondido) abrazado por una diversidad de personajes y ambientes característicos de los filmes de este cineasta. En tono de comedia dramática nos lleva hasta un final emocionante, sobre todo ese final que es un símil para cualquiera que se haya visto en la disyuntiva de escoger entre el amor verdadero, que se siente y se goza, y la renuncia a eso para vivir otro amor por conveniencia y quizás alguna pasión, pero dejando ese vacío emocional -de dolor agridulce- para siempre con esa nostalgia que gritamos casi a diario y para la vida entera. Y asimismo, nos retrotrae la experiencia de pasiones dolorosas que de alguna manera generan una coraza ante nuestras debilidades. Vale la pena este guión vigoroso, de fuerza estética sorprendente, de renovación en la obra de un maestro del cine. Por supuesto que no necesariamente mucha gente verá en modo alguno la maestría existente en algo tan sutil y fino como el caso, pero sí garantizamos que ante tanta grosería descarada que hay en las pantallas nacionales esto es una exquisitez de la más fina especie del cine. En el Festival del Cine de Fine Arts Cinema, en Novo Centro. ¡Imperdible!)

Dirección, guión y narración:

Woody Allen: Duración: 96 minutos